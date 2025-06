KAPO anuncia “POR SI ALGUIÉN NOS ESCUCHA”, su segundo Álbum

El artista urbano Kapo, reciente ganador del Premio Lo Nuestro y del Premio Heat 2025 a “Artista Revelación del Año”, sorprendió hoy a sus seguidores con un emotivo video en Instagram en el que revela la fecha de estreno de su segundo álbum, “Por Si Alguien Nos Escucha”, disponible el 3 de julio en todas las plataformas digitales.

En el adelanto, rodado en un ambiente íntimo, Kapo comparte escenas junto a su madre, reforzando el carácter personal y familiar del proyecto, mientras anticipa una propuesta sonora que fusiona ritmos latinos, electrónica y guitarras acústicas. Las letras abordan temas de esperanza, resiliencia y el poder sanador de la música, invitando al oyente a conectar con sus emociones más profundas.

Hace solo dos semanas, Kapo estrenó su último sencillo, “Korazong”, que ya supera los 2 millones de reproducciones, consolidándose como un himno de sanación y amor en playlists de todo el mundo.

Este éxito anticipa la fuerza emocional que vendrá en “Por Si Alguien Nos Escucha”, un álbum que, según el artista, evoca “sensaciones de playa y brisa” y se sentirá “como un abrazo de esa persona especial”.

“Y aunque aún no ha salido, ya hace historia en mi vida. Porque siempre me va a recordar que todo es posible si no dejamos de soñar… Gracias, gracias, gracias a todo aquel que me acompañó, llegó, conectó y se quedó.” — Kapo

Desde hoy, los fans pueden activar el pre-save del álbum para desbloquear un fragmento exclusivo. Además, Kapo prepara una gira internacional con paradas confirmadas en República Dominicana, Brasil, Venezuela y México; fechas adicionales se anunciarán próximamente.