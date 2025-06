Hay alerta por aumento del 540% en casos de tosferina en Medellín

Medellín

Las autoridades de salud de Medellín encendieron las alarmas ante un inusual incremento de casos de tosferina en la ciudad. En lo que va del año, se han confirmado 32 contagios, lo que representa un aumento del 540 % en comparación con los cinco casos registrados durante todo el 2024.

Según el reporte de la Secretaría de Salud, los niños menores de un año concentran el 28 % de los casos, convirtiéndose en la población más afectada, mientras le siguen los menores entre 5 y 9 años, con el 25 % de los contagios. Además, hay más de 200 casos sospechosos que se encuentran actualmente en estudio por la posible circulación de la bacteria Bordetella pertussis, causante de esta enfermedad respiratoria.

Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que la tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que puede ser grave o incluso mortal en los más pequeños, especialmente en aquellos que no han completado su esquema de vacunación.

“Tenemos personas afectadas en todas las comunas y todos los grupos de edad. Pero la mayor afectación, la mortalidad principalmente se puede presentar en bebés lactantes menores de dos meses de edad. Por eso nosotros hacemos el llamado para proteger nuestros niños y niñas que son vidas tan valiosas para todos”, indicó la líder de Epidemiología.

¿Cómo prevenirse del contagio de tosferina?

La tosferina es prevenible mediante la vacunación. En Medellín, las dosis están disponibles de forma gratuita en más de 70 puntos, tanto en la red pública de Metrosalud como en las EPS del régimen contributivo y subsidiado.

Vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzo a los 18 meses.

Vacuna DPT (Difteria, Tétanos y Tosferina) como refuerzo a los 5 años.

Vacunación a embarazadas con DPT a partir de la semana 26 de gestación, para proteger al bebé desde el nacimiento.

En medio del preocupante incremento, la Secretaría de Salud hizo un llamado a padres para que no expongan a los bebés a personas con síntomas respiratorios, eviten llevarlos a lugares concurridos, no subestimen la tos persistente, que puede confundirse con gripa o bronquitis, no se automediquen y acudan al médico ante síntomas respiratorios, cumplan a cabalidad con los esquemas de vacunación, garanticen la vacunación oportuna de las embarazadas y adicional se mantengan las medidas de higiene respiratoria aprendidas durante la pandemia, como el lavado de manos y el uso de tapabocas en personas con síntomas.

Aunque en Medellín no se han reportado muertes por tosferina en los últimos diez años y no se ha declarado una alerta epidemiológica oficial, las autoridades advierten mantienen la alarma por el significativo aumento de los casos reportados.