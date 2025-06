Grupos ilegales dinamitaron tres torres eléctricas en Antioquia

Nordeste de Antioquia

En lo que va corrido de la semana cuatro torres han sido afectadas en Antioquia, una en Medellín , otra en San Roque y dos más en Yolombó. En ninguno de los hechos hay personas lesionadas, pero la infraestructura eléctrica si se vio afectada.

El primer hecho se registró en la vereda Peñas Azules, del municipio de San Roque en el Nordeste del departamento. Allí los ilegales instalaron cargas explosivas en dos torres, en la 93 una carga afectó uno de los soportes y en la 94 los explosivos no detonaron. La situación fu advertida por funcionarios de EPM que inspeccionaban la zona, según el reporte de la policía Antioquia.

Este ataque aún no se le atribuye a algún grupo ilegal específico, pero en la zona hace presencia ilegal la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Yolombó

El segundo ataque se registró en la vereda La Guinea, ubicada a unos 40 minutos del área urbana del municipio de Yolombó en la misma subregión. Según el reporte del alcalde Amador Pérez Palacios.

“Pero a las 9 de la noche me llaman dos lugareños diciéndome que sintieron un estruendo que nunca habían sentido en su vida. Esta mañana a las 5 de la mañana me llaman y me dicen que efectivamente era que habían dinamitado dos torres de energía. Es una zona, pues montañosa. Tengo noticias de que afectó solamente la energía de una vereda”, dijo el mandatario a Caracol Radio.

De manera preliminar se ha indicado que por la carretera cercana a la zona donde ocurrió el ataque se observaron a hombres en moto, los que pudieron haber cometido el ataque.

“Fueron tres cargas de dinamita las que activaron, o sea, la gente sí quedó muy asustada, pero a Dios gracias, no hay problemas que tengamos que lamentar de vidas humanas. Simplemente, derribaron las torres, pero también me dicen que ya fue restablecida la energía en la vereda”, agregó el mandatario de Yolombó.

Las autoridades están atribuyendo el ataque a las torres 138 y 139 de las torres de líneas de trasmisión Porce - San Carlos a las disidencias del frente 36.