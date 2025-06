97 víctimas del conflicto armado en el Oriente antioqueño reciben reparación económica en La Ceja

Antioquia

En un acto simbólico cargado de emoción y memoria, 97 víctimas del conflicto armado del Oriente antioqueño recibieron este miércoles cartas de indemnización administrativa, como parte del proceso de reparación integral liderado por la Unidad para las Víctimas.

La jornada tuvo lugar en La Ceja del Tambo y representó una inversión estatal de $1.105 millones, distribuidos entre personas afectadas por hechos como desplazamiento forzado, homicidios de familiares y violencia sexual. Los municipios beneficiados fueron La Ceja, Abejorral, La Unión y El Retiro.

Durante el evento, también se hizo entrega de 17 libretas militares a jóvenes víctimas, como medida de alivio administrativo que les garantiza acceso a derechos y oportunidades sin barreras legales.

“Yo fui desplazada con mi familia cuando tenía solo 11 años. Hoy, después de tantos años de lucha, esta carta me recuerda que no estamos olvidados. No es solo el dinero: es el reconocimiento”, expresó Marta Elena Giraldo, víctima residente en Abejorral.

Distribución de indemnizaciones:

• La Ceja: 43 personas – $458.178.190

• Abejorral: 19 personas – $266.291.220

• La Unión: 27 personas – $291.855.812

• El Retiro: 8 personas – $89.631.360

Estas cartas de indemnización no solo representan una reparación económica, sino también un impulso para que las víctimas retomen sus proyectos de vida con dignidad.

La jornada fue acompañada por autoridades municipales, organizaciones sociales y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quienes reiteraron la necesidad de avanzar en procesos de reparación integrales que incluyan educación, salud, vivienda y memoria histórica.