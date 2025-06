Cambio de régimen tarifario para la Costa: ¿cuánto podría bajar la factura de energía?

Luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) modificara el régimen tarifario para la región Caribe, en Caracol Radio queremos explicarle en cuánto podría bajar la factura de energía para los usuarios de Air-e y Afinia en esta zona del país.

De acuerdo con expertos del sector energético, se calcula que en 54 pesos por kilovatio hora podría reducirse el consumo en el recibo, lo que significaría un ahorro de 282 mil millones de pesos al año para los usuarios de la empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Mientras que sería un ahorro de 114 mil millones de pesos para los usuarios de Afinia en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.

Alivio a la economía familiar

Esta modificación del régimen tarifario por parte de la CREG fue en respuesta a una acción popular impulsada por los personeros de Barranquilla, Riohacha y santa marta, que fue aprobada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

“Esta decisión aliviará la economía familiar de los habitantes de la región Caribe. No nos podrán seguir cobrando los hurtos en las pérdidas eléctricas, no nos seguirán cobrando la sobretasa que pagábamos en la comercialización del 20%, lo mismo que la prima de riesgo, es decir, aquí todavía no sabemos exactamente la cuantificación de la rebaja de las tarifas, pero yo creo que va a ser importante la rebaja que vamos a tener para todos los habitantes del Caribe”, manifestó Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe.

Por su parte, Miguel Álzate, personero de Barranquilla, dijo que “la Creg sesionó y tomó una última decisión donde reformula el cargo de comercialización eliminando la última regla que quedaba vigente del régimen transitorio especial donde nos cobraban el 20% adicional a todo el país, más 300 puntos básicos de cartera”.

Sin embargo, el personero advirtió que, aunque la decisión ya fue adoptada, aún se requiere la culminación de un trámite administrativo adicional para que pueda entrar plenamente en vigencia. Aclaró que se trata de un procedimiento técnico que debe respetarse antes de su aplicación definitiva.