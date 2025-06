Setta llama la atención del Invías por represamiento de vehículos en puente La Florida de Armenia

Armenia

A raíz de la obra de la doble calzada entre Armenia y Calarcá el Instituto Nacional de Vías ha implementado la modalidad de pare y siga lo que ha derivado en el represamiento de vehículos en el puente La Florida de la ciudad.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que, aunque la intervención se genera en el sector de La María es tal la congestión que abarca el puente La Florida lo que genera preocupación puesto que cuenta con recomendaciones técnicas de que no puede tenerse un peso estático sobre esta infraestructura.

“Así es, hemos realizado diferentes llamados, comunicaciones, mesas de trabajo con Invías, con el constructor, con la interventoría de esta obra de la doble calzada de Armenia- Calarcá porque aunque la obra se desarrolla en el sector de la María cuando realizan unos pare y siga alargados o prolongados por alguna intervención de la misma obra, pues se nos genera congestión sobre el puente de la Florida", explicó.

Añadió: “Es una infraestructura que ya tiene su edad, que ya tiene unas recomendaciones técnicas de que no puede haber un peso muerto, un peso estático sobre ella, de que nos presta ese servicio, pero que la movilidad debe ser fluida sobre ese puente para poderlo cuidar y esto lo que ocasionan estas intervenciones cuando no son programadas o cuando no nos avisan“.

Explicó que el llamado a la entidad nacional tiene que ver con que programen e informen debidamente los pare y siga para evitar la problemática que actualmente se vive en esta zona de la ciudad.

“Entonces, hemos hecho ese llamado ya nuevamente al Invías para que con su contratista a través de la interventoría se haga ese control permanente y que se mantenga una comunicación fluida con nosotros. Lo hemos manifestado en diferentes escenarios, el problema es muy fácil de solucionar, nosotros lo tenemos claro y en cuestión de minutos solucionamos, pero si el contratista y la interventoría no nos informan que van a hacer estos trabajos con unos pare y siga prolongados, pues no vamos a estar informados de la situación y es donde se generan estas congestiones sobre el puente", afirmó.

Señaló: “Entonces, seguimos haciendo este llamado para que ellos en su responsabilidad también nos mantengan informados y podamos hacer el control respectivo sobre el puente de La Florida".

También afirmó que otra de las solicitudes está relacionada con la señalización de la doble calzada hacia el municipio de Montenegro para prevenir un siniestro vial.