Hoy se entregará el revestimiento del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina

La Gobernación de Antioquia anunciará hoy la finalización del revestimiento en los 9.7 kilómetros del Túnel del Toyo, el cual es el más largo de América Latina y unirá las diferentes regiones del país con el Mar Caribe en jurisdicción del departamento de Antioquia.

Este hito del proyecto garantiza la estabilidad estructural del túnel, además, protege la obra del accionar del agua y agentes externos que puedan afectarlo.

Luego de haber finalizado la excavación, se logró realizar esta obra de revestimiento con concreto y acero, además de sistemas de sostenimiento para garantizar la estabilidad de la estructura rocosa.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es un logro luego de haber solicitado al gobierno nacional la entrega de los contratos para poder ejecutar y tener un desarrollo adecuado de esta obra de infraestructura: “Yo vi en los primeros meses de mandato que el gobierno Petro no iba a honrar con sus obligaciones en la Vía al Mar, Gonzalo Mejía, y que nosotros no podíamos dejar el Túnel del Toyo como un elefante blanco, sin entradas y sin salidas. Entonces, lo último que hicimos fue pedirle al gobierno nacional, si no iba a honrar su obligación, entréguenos los contratos que tiene a su cargo y nosotros terminamos la obra”, dijo el mandatario.

La totalidad de la obra ya está a cargo de la gobernación de Antioquia

El gobernador, Andrés Julián Rendón, indicó que el gobierno nacional ya accedió a entregar los contratos que tenía a su cargo en esta obra de infraestructura y de esta manera la totalidad queda a cargo del gobierno seccional.

Dijo que “eso es algo que nos cuesta mucho, porque son 800 mil millones de pesos con los que no cuenta el departamento, nos toca descobijar otros sectores, pero nosotros no podíamos dejar que el túnel más largo de América Latina, la obra de ingeniería más icónica de las que se tiene en el país, pasara de ser eso, una obra icónica a un elefante blanco”.

Agregó Andrés Julián Rendón que “ya la vía en su totalidad, la vía al mar Gonzalo Mejía está a cargo de la gobernación. Todos los tramos contractuales que hacían parte del gobierno nacional ya fueron cedidos a nosotros”.

Cómo se compone la obra

Cabe recordar que toda la conexión y obra de infraestructura de conexión está compuesta por 17 túneles, 30 puentes y más de 16.7 kilómetros de vías.

La construcción de esta obra comenzó en enero del año 2018 y la última voladura en la excavación se realizó en octubre del año 2023 para lograr el cale de o unión de las dos bocas del túnel más largo de América Latina.

Son dos tramos que se unen por medio de este túnel. El primero de ellos está ubicado entre los municipios de Cañasgordas y Giraldo; el segundo tramo está ubicado entre las localidades de Giraldo y Santa Fe de Antioquia.

Lo que sigue

Para poder poner en funcionamiento el túnel y el desarrollo de la conexión, se deben instalar los sistemas de ventilación, drenaje, monitoreo y seguridad para garantizar una movilidad segura por esta obra de infraestructura.