Habitante de calle agredió con tijeras a joven cerca al CAI de Parkway: perdió bastante sangre

Bogotá D.C

Juan salía de un restaurante junto con su novia y las hermanas de su novia en Parkway , una de las principales zonas comercial y gastronómicas de Bogotá, cuándo fue abordado por un habitante de calle que les pidió dinero.

“Le digo que no teníamos monedas. Se aleja como un metro, se devuelve y al momento de que termino de pasar yo, me clava unas tijeras que cargaba con él . Me las clava al nivel del pliegue del brazo, me rasga parte de la arteria lo que me provoca ese sangrado tan abundante”, aseguró el joven.

Juan se percata de que el habitante de calle tiene la intención de devolverse donde él, por lo que intenta caminar rápido con su novia y sus familiares para alejarse. Ninguno de ellos se dio cuenta de la herida de Juan.

“No se habían percatado aún de mi de mi lesión, de que me habían apuñalado, entonces solamente les pido que caminen rápido para sacarlas de esa zona y que no estuviesen en el mismo riesgo que me acaba de pasar. Cuando caminamos unos 20 metros, les digo, me acaban de apuñalar”.

Puñalada cerca a la arteria

Procede a hacerse un torniquete al rededor de su brazo para evitar perder más sangre. Su sacó quedó totalmente manchado y goteando sangre. Como estaban cerca a un CAI, se acercan a la patrulla a pedir auxilio y que los acercaran a un centro médico.

“Le pedimos que si me puede llevar al Hospital Militar Central que es donde me atienden y que es una zona no tan lejos de donde estábamos y él me dice que no, que no me van a llevar hasta allá que no se podían embalar con eso”, aseguró Juan.

En ese momento, Juan vuelve a ver al habitante de calle que lo atacó y la Policía lo retiene inmediatamente.

En el afán de llegar rápido al hospital, paran un taxi, pero al ver a Juan que sigue sangrando arranca nuevamente. Intentan por una aplicación y ahí se van al centro médico. “El Uber nos hizo el favor obviamente por una tarifa adicional”, precisó Juan.

Una vez en el hospital, le hacen todos los exámenes médicos a Juan. “Todos los exámenes salen negativos, en cuanto a tétano me aplican la antitetánica me aplican una serie de antibióticos inmediatos y me toman puntos que quedan a la altura de la arteria. Tengo el brazo moradísimo porque hubo sangrado interno”, indicó.

Denuncia por intento de homicidio

Desde las 4 de la mañana del domingo 15 de junio llamaron a Juan para que se acercara a la URI de Puente Aranda a radicar la denuncia.

“Si me lo hizo a mí se lo pudo haber hecho a mi novia, a mi mamá a cualquier persona que estuviese por ahí y me dicen, listo porque si no, nos toca dejarlo ir yo le dije, no, ustedes tienen el deber de retenerlo 36 horas y si a mí me sueltan del hospital a las 6 de la mañana ¿cómo se te ocurre que voy a ir en este momento sangrando con la ropa encharcada de sangre yendo hasta la URI?“, señaló Juan.

Finalmente Juan llega a la URI, lo entrevistan y le indican que su agresor está bajo custodia, pero que no saben si aún poniendo el denuncio podían retenerlo, si no tenía anotaciones previas.

“Yo no la puse ni siquiera por intento de robo, porque en ningún momento me intentó robar, o sea, eso fue un intento de homicidio aquí y en todo lado”.

Juan desconoce si el habitante de calle que lo apuñaló esté libre o no porque desde ese domingo ni el fiscal, ni la policía ni la SIJIN se han comunicado con él.