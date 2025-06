Así anunció Deportivo Cali el acuerdo para que Alberto Gamero sea su nuevo director técnico

Alberto Gamero está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Deportivo Cali. El samario llegó en horas de la mañana de este martes 17 de junio a la ciudad para discutir la vinculación, y el club ya anunció un principio de acuerdo para que tomes las riendas.

El técnico de 61 años comentó en su arribo al aeropuerto que apenas venía a discutir y no tenía nada concreto. “Vengo a hablar, vengo a mirar... Todavía no, todavía no hay nada. Voy a mirarlo, voy a preguntar cosas”, dijo dando mucho de qué hablar.

Así fue el comunicado del Deportivo Cali

En el anuncio del club Azucarero, se lee: “Se ha llegado a un principio de acuerdo para la vinculación del profesor Alberto Gamero como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional. En los próximos días se ultimarán los detalles pertinentes para su contratación”.

