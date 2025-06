Control especial a Interaseo reveló nuevos problemas en la recolección de basuras en Ibagué

Ibagué

En medio de una sesión de control especial en el Concejo de Ibagué a la empresa Interaseo se conocieron algunas denuncias por parte de ciudadanos y un grupo de recicladores que se han visto afectados por algunas decisiones de esta compañía.

En dialogo con Caracol Radio, Wilson Gualteros, representante de la Asociación de Recicladores Opción de Vida, advirtió que Interaseo no está cumpliendo con el esquema de aprovechamiento en Ibagué.

“El esquema de aprovechamiento es de cumplimiento por ley, pero la empresa no está permitiendo el acceso seguro al material reciclable debido a que en el auto 275 de 2011 hay tres amparos constitucionales primero el acceso al material reciclable, el segundo la continuidad de nuestra labora y el tercero es el pago”, dijo Gualteros.

El vocero de un sector de recicladores de la capital del Tolima sostuvo también que “Hay una amenaza debido a que en algunas rutas la empresa está mandando varios vehículos a recoger impidiendo que los compañeros recicladores realicen su trabajo, además lo hacen en horarios que no están estipuladas en los recorridos y el material de reciclaje termina en el relleno”.

Finalmente, sostuvo que otro de los puntos que les preocupa tiene que ver con el pago del aprovechamiento del material reciclado debido a que no se está cumpliendo con los tiempos establecidos para los giros respectivos.

Dato: en Ibagué son más de 700 familias que están organizadas en estas asociaciones sociales.

¿Qué pasa en las plazas de mercado con la recolección de basuras?

Según Albeiro Mora, líder de la plaza de la 21, la empresa no está cumpliendo con las frecuencias establecidas para la recolección de la basura “Hemos tenido reuniones, pero no se está cumpliendo, además los problemas de movilidad afectan este aspecto, sumado al mal comportamiento de los comerciantes que no hacen un buena labora al momento de sacar las basuras”.

Mora reiteró que se requiere cumplimiento con la frecuencia de los vehículos “Se necesita seriedad con los compromisos, deben pasar tres veces, a veces solo pasa una vez y en otras oportunidades se demoran hasta dos días en volver a pasar”, puntualizó.