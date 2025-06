Tribunal Administrativo admite demanda de nulidad del Gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé

Manizales

La demanda fue presentada por el abogado Jorge Enrique Pava, quien explica que el nombramiento de Fernando Merchán, ex gerente del proyecto de Aerocafé y actual gerente del Patrimonio Autónomo, no cumple algunos requisitos legales, por lo que pide al Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuar frente al proceso con celeridad.

“La admisión de la demanda se produce la semana anterior, ya que se presentó a mediados de abril, nos pidieron determinar con exactitud los cargos que estábamos prohibiendo y también la notificación a las partes que nos habían surtido en debida forma. El tribunal admite y empieza a correr los términos de 15 días para que el demandado responda y empiece el proceso en sí. Los argumentos de la demanda se sustentan que cuando (Merchán) era gerente de Aerocafé, hacía parte del comité fiduciario, fue delegado junto con la gerente del comité para estudiar la reforma del perfil del cargo que ocuparía el nuevo gerente del comité, es decir, lo delegan para que reforme un cargo al cual aspiraba y eso genera una inhabilidad”, explica el abogado Jorge Enrique Pava.

Añade que uno de los requisitos para ocupar dicho cargo era ser ingeniero civil, pero afirma que Fernando Merchán es abogado, por lo que tampoco podía ocupar esa vacante.

Por su parte, Fernando Merchán, explica que buscan desestabilizar el proceso, desconoce el motivo, no obstante, argumenta que el procedimiento en todas sus instancias tardará unos cinco años, por lo que durante ese tiempo aportará desarrollo al territorio. Agrega que no ha sido formalmente notificado, pero que con la Aerocivil, el Patrimonio Autónomo y el Ministerio de Transporte, desplegarán los esfuerzos para defender su nombramiento.

“La demanda fue inadmitida porque el tribunal no entendía cuáles eran las supuestas normas violadas. El actor (Pava) dice que yo era servidor público cuando era gerente de la Asociación Aeropuerto del Café, lo que no es cierto y, que el cargo que ocupo hoy también es de un servidor, lo que tampoco es verdad, el patrimonio autónomo se rige por el derecho privado. Creo que el tribunal contencioso administrativo no es el competente, pero el tiempo lo dirá. La pregunta es, ¿con qué interés está tratando este sector de desestabilizar un proceso que va bien, qué querrán?”, cuestiona Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo del Aeropuerto del Café.

Agrega que pretenden “ubicar manos oscuras que siempre han caminado al lado de las grandes obras de Caldas y Aerocafé es la principal, con encargados que puedan manejar como ellos quieren”. Asegura que él no es del agrado de muchos porque no los ha dejado hacer lo que venían haciendo en el proyecto que lleva 47 años detenido, pero recibe con tranquilidad la noticia, aunque no ha sido notificado formalmente. “Diferentes entidades del alto gobierno respaldan 100 % mi gestión y mi nombramiento, coinciden que lo sucedido cuando ejercí como gerente de Aerocafé fue legal y transparente”.