Conductores de yip en Manizales piden trasladar terminal mixto a lugar estratégico por inseguridad

Manizales

El llamado que hacen los transportadores de yip en la capital de Caldas a la Alcaldía de Manizales es la reubicación del actual terminal mixto a la antigua terminal, sobre la avenida Bernardo Arango, ya que la inseguridad, principalmente, ha reducido en un 85 por ciento el número de viajes.

Alexander Arias, vocero de los conductores, indica que no hay espacio para cerca de 500 vehículos que entran y salen del actual centro de despacho. “Uno de los principales problemas es la inseguridad para los pasajeros, este entorno tiene demasiados habitantes de calle, hay mucho consumo de drogas y desaseo, entonces la gente no viene hasta el terminal mixto por miedo, por eso pedimos estar en un punto más central”.

Arias, cuenta que en ocasiones anteriores, la empresa de aseo ha limpiado el sector, pero no por mucho tiempo regresan las basuras al sitio, acusa a los habitantes de calle ser los responsables. “Por otra parte, los sábados que es día de mercado, no hay abasto aquí, somos más de 500 vehículos y no cabemos en el terminal, nos ha tocado parquear en bahías alrededor, pero muchas veces están ocupadas y los agentes de tránsito nos han multado por estacionar afuera del terminal mixto”.

Por su parte, Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de la capital de Caldas, reporta que la percepción de seguridad ha mejorado en la zona, sin embargo, afirma que tomarán más medidas de seguridad después de las 4 de la tarde.

“Se han capturado personas dedicadas a la extorsión y otros delitos, por lo que he recibido buenos reportes, ha venido mejorando. Evidentemente, hay que controlar la situación después de las 4 p. m., por lo que pediré más presencia de la policía metropolitana, aunque hemos dado capturas pertinentes , sin embargo, habrá presencia contundente finalizando la tarde y en la noche en ese sector del terminal mixto para que la gente se sienta tranquila.