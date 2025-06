“Solo se ha quedado en promesas e improvisación”: Asamblea sobre atención del Gobierno al Catatumbo

Cúcuta

Desde la Asamblea de Norte de Santander califican como promesas e improvisación la respuesta que ha dado el Gobierno Nacional a la crisis de violencia del Catatumbo.

Han pasado cinco meses desde que se desataron los enfrentamientos entre las disidencias armadas y el ELN, lo que ha dejado más de 68 mil desplazados y a diario se siguen presentando situaciones de conflicto que no han obtenido ninguna solución efectiva.

“Esto no ha parado, continúa, el Gobierno Nacional no ha proyectado las políticas públicas que se comprometió para hacerlo, solo se ha quedado en promesas, seguimos esperando desde el nivel central todo esto que necesitan los catatumberos, todos estos programas sociales que son necesarios para que podamos salir adelante en toda esta situación que se nos ha presentado, hay improvisaciones que se han presentado y se seguirán presentando desde el nivel central, la reacomodación, el traslado de las zonas temporales de ubicación del tema de las disidencias de la FARC, todos esos temas que se han hecho del Gobierno Nacional se han anunciado, se han puesto en marcha y no se ha tenido en cuenta a la región, no se ha tenido en cuenta a los municipios” dijo a Caracol Radio Gregorio Correa, presidente de la Asamblea de Norte de Santander.

Resaltan el trabajo hecho por las autoridades departamentales y municipales para la atención humanitaria y la gestión ante organismos internacionales, además se suman al temor de muchas comunidades frente al impacto que pueda traer el establecimiento de la ZUT en la región.

“El llamado es para que el Gobierno Nacional empiece a ayudar y asumir las responsabilidades que le competen ante esta situación, recordemos que esto es un tema de orden nacional porque está afectando a una región, no podemos descargar toda la responsabilidad en una Gobernación, gracias a los alcaldes de la zona metropolitana de Cúcuta que asumieron también parte de las responsabilidades de ayudarnos a atender a todas estas personas y lo vivimos y no queremos que esto se siga presentando, no sabemos qué segunda ola se vuelva a presentar, la semana pasada en Ocaña se presentó una ola de un desplazamiento importante de personas, Dios no quiera que con estas Zonas de Ubicación Temporal se nos recrudezca esta situación y haya más desplazamientos de personas a todo lo que es el área metropolitana de Cúcuta” puntualizó Correa.