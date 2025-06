¿Millonarios o Santa Fe? Alejandro Restrepo, DT del Medellín, habló sobre su rival para la final

Alejandro Restrepo jugará su segunda final de Liga colombiana, luego de ganar la del Clausura 2022 dirigiendo al Deportivo Pereira. Regresó a Independiente Medellín a una definición luego de que el club la perdiera en el 2023 ante Junior y, ahora, logró la clasificación a falta de una fecha para terminar la fase de cuadrangulares.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico antioqueño se refirió a los únicos dos equipos que tiene como posibles rivales para la final: Millonarios o Santa Fe, quienes definirán la clasificación en un duelo directo en la fecha 6. Del mismo modo, habló de si prefiere cerrar de local o de visitante, aunque no depende de sí mismos.

Tabla de reclasificación Liga colombiana: Así van las posiciones, clasificados a Libertadores y más

¿Millonarios o Santa Fe?

“Es un clásico, los dos tiene los mismos puntos, cada uno de los equipos tiene sus virtudes y hay que esperar. Uno en estas instancias no puede escoger, hay esperar y analizarlos a todos, hacer un plan para competir bien”.

¿Cerrar la final de local o de visitante?

“Para uno, y ya que tuve la oportunidad, cerrar de local es un plus, terminar con tu público, con tu hinchada, pero hoy no depende únicamente de nosotros, depende del resultado en el otro partido, depende de cómo ellos terminan en el marcador, lo que hagamos; y es importante tomar la mejor decisión dependiendo de las probabilidades que hay”.

Al DIM se le abrió el arco

“Tenemos jugadores con mucho gol. Al Chino que venía del Cali de haber hecho 9-10 goles, a Léider que es un volante con gol, el polaco venía de ser goleador de Ecuador, Bryan (León) con nosotros metió 8 goles en un semestre, nuestros carrileros tienen gol. Tenemos un equipo con mucho gol y pasamos por esa angustia, éramos el equipo con más remates en los palos, los arqueros de los rivales haciendo un gran trabajo, pero el convencimiento en la idea en seguir trabando con juicio fue dándonos esa confianza que es tan importante”.

No hay diferencias ente el que entra octavo o el primero

“Nos equivocamos en remitir que se entra de octavos, de sextos, las diferencias no son grandes. Nosotros al último partido llegamos a 3-4 puntos de América en el todos contra todos. Ellos al final terminan siendo los líderes del campeonato, un partido donde se jugaba mucho y se podía perder mucho. Las diferencias no son tan marcadas, cuando ya se llega a las instancias finales no hay favoritismo, hay cosas que se deciden por pequeños detalles, cuando se termina el todos contra todo se vuelve un campeonato más parejo de lo que es”.

¿Qué equipo alinear para el último juego de cuadrangulares?

Dimayor modifica los horarios de la última fecha de los cuadrangulares finales

“Hay muchas variables. En el caso de Santa Fe, ser ese rival es una variable, en el caso de Millonarios, es otra variable, y si lo hemos analizado mucho y nos vamos a reunir con el cuerpo técnico. Acabamos de terminar la sesión, de ver cómo salen los exámenes de sangre, la fatiga, para tomar la mejor decisión, saben que estas instancias, se llega con la cabeza fresca, con las piernas frescas, con el tinto de algunos jugadores y ahí debemos tomar unas decisiones y ahí lo comunicaremos”

Reviva la entrevista completa acá