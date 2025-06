Dimayor modifica los horarios de la última fecha de los cuadrangulares finales

Este jueves se conocerá el segundo finalista del fútbol colombiano en la Liga 2025-I. Deportivo Independiente Medellín espera por su rival en la lucha por la primera estrella del año, el cual se estará definiendo entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Si bien El Poderoso ya se encuentra clasificado, aún está en juego definir las localías en las finales, algo que se hará dependiendo la Reclasificación a lo largo del año; es decir, el equipo que haya sumado más puntos entre el Todos Contra Todos y los cuadrangulares finales.

¿Qué cambios hizo la Dimayor para la última fecha?

La División Mayor del Fútbol Colombiano unificó los horarios de los juegos América Vs. Medellín y Millonarios Vs. Santa Fe, esto con el fin de que ningún equipo tenga ventaja en la definición por las sedes de la final.

Inicialmente, estaba pactado que los juegos del Grupo A se disputarán el jueves a las 6:05PM y los juegos del Grupo B, ese mismo día a las 8:15PM. Con los resultados de la quinta fecha, Tolima Vs. Junior y Once Caldas Vs. Nacional ya no tienen trascendencia para el presente campeonato.

¿Cómo se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares finales?

Jueves 19 de junio

[4:00PM] Tolima Vs. Junior / Grupo A

[6:05PM] Once Caldas Vs. Nacional / Grupo B

[8:15PM] América Vs. Medellín / Grupo A

[8:15PM] Millonarios Vs. Santa Fe / Grupo B

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar que tendremos los siguientes cambios en la programación de la Fecha 6 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025



👉… pic.twitter.com/Bx55Tz8D4V — DIMAYOR (@Dimayor) June 17, 2025

¿Cómo se definirá la localía en la final?

En este momento, Millonarios es segundo en la Reclasificación con 47 puntos, dos más que el Medellín; mientras que Santa Fe suma 42 unidades. En caso de presentarse un empate en puntos entre Millonarios y Medellín o Medellín y Santa Fe, la diferencia se dará según los goles marcados y recibidos en los cuadrangulares.