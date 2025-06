Hernán Torres: “Fue más difícil ascender al América, que sacar campeón a Millonarios”

Hernán Torres pasó por los micrófonos de Caracol Radio y As Colombia para hablar sobre su trayectoria en el fútbol, tanto como jugador, como entrenador. El técnico tolimense aseguró que para él, fue más difícil ascender al América que quedar campeón con Millonarios.

¿Por qué terminó siendo arquero? “Yo busqué el fútbol, en mis inicios era bastante regularcito, jugué primero de delantero y luego de arquero. Era mejor como delantero que como arquero, solo que me apasionó el puesto, era muy regularcito, fui un arquero que me hice a punta de trabajo, no con condiciones innatas. Cuando comencé de infantil y juvenil fue muy regularcito. Fui puntero izquierdo, pero una vez el arquero de la escuela no fue, el profesor de Educación Física me dijo ‘tape Torres que es más grande’, desde ahí me pasé y me gustó la posición”.

¿Se imaginó vivir del fútbol? “Nunca pensé vivir del fútbol, tenía un objetivo y una meta cuando me puse serio en el fútbol y fui llamado a representar la selección del Tolima comencé a trazarme objetivos y metas, siempre traté de conseguir esos objetivos y lo fui haciendo. No es fácil, pero lo conseguí y estuve en las reservas del Tolima, vivía con mis papás y ellos me patrocinaban. Siempre pensé en la gloria, nunca pensé que fuera a vivir del fútbol”.

Su mejor recuerdo como arquero: “Tengo una experiencia muy linda en el Independiente Medellín en el año 90. Yo ya era mayor, fui a un equipo muy joven dirigido por el profesor Jaime Rodríguez. Estaba saliendo Pelusa Pérez, Carlos Castro, Botero, hicimos una campañota y clasificamos a los cuadrangulares finales, estuvimos para pelear título, fue una experiencia muy linda. Estuvimos 17 partidos sin perder, una campaña excelente que nos marcó a los que vivimos esa situación”.

Ser técnico, algo impensado “Nunca pensé ser técnico, le decía a Miguel Prince, gran amigo mío, ‘ser técnico es muy berraco’, lo veía a él trabajando y me decía, ‘usted va a ser técnico’ y yo le decía ‘noo, papá’. Yo quería ser el mejor entrenador de arqueros de Colombia, es más, yo cuando tengo mis equipos yo me pongo a trabajar a los arqueros, lo llevo en la venas, me nace. A veces me critican porque trabajo muy intenso, pero los arqueros que he tenido me han dado resultado, han salido figuras y mis arqueros son sobre entrenados, los trabajo bastante y eso me gusta”.

¿Cómo empezó como técnico?: “Llegué a la parte técnica en el 2000. Alfonso Trujillo era el presidente del Tolima, el dueño siempre ha sido Camargo. Yo tenía un almacén de deportes cuando salí del fútbol y me llamó el presidente del Tolima, me dijo ‘quiere trabajar en el fútbol’, le dije claro que si. A los cuatro días me llamó y me dijo que Camargo aceptó que trabajara como entrenador de arqueros. Néstor Otero era el técnico y aceptó que estuviera yo, luego el profesor me dijo que lo acompañara como asistente técnico. Ahí comencé, aprendí mucho de él, manejo de grupo, muy sabio, trabajé con él como año y medio y luego me llevó al Cali como asistente técnico”.