Atlético Nacional, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, no pudo revalidar su título luego de perder en el Atanasio Girardot ante Millonarios con un gol de Radamel Falcao García, resultado que los dejó eliminados a falta de una fecha para finalizar los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana.

El cuadro ‘verdolaga’ tenía la obligación de ganar al cuadro ‘embajador’ y a Once Caldas en las dos últimas fechas de las finales; sin embargo, la prematura caída ante el equipo de la capital del país no solo confirmó la eliminación de Nacional de la lucha por el título, sino que también despertó la preocupación por los malos resultados conseguidos en Medellín en los últimos cuatro partidos, empatando ante el ‘blanco blanco’ y perdiendo ante Junior, Santa Fe y Millonarios.

Lea también: Falcao se acerca a Dayro: Así quedó la tabla de goleadores históricos tras su gol ante Nacional

Javier Gandolfi, entrenador argentino, llegó a Atlético Nacional en enero de 2025 y debía llenar el vacío que dejó el técnico mexicano, Efraín Juárez, que logró los títulos de Liga y Copa en el segundo semestre de 2024; la historia de Gandolfi arrancaba con el título de la Superliga 2025 ante Atlético Bucaramanga, en una tanda de penales emocionante, este no solo fue el primer trofeo del cuadro ‘verdolaga’ en el año, sino también el primero para el timonel del país campeón del mundo.

Gandolfi fue contundente sobre su futuro en Atlético Nacional tras ser eliminado por Millonarios

A través de redes sociales, centenares de seguidores de Atlético Nacional expresaron su inconformidad sobre la gestión de la plantilla del entrenador argentino y pidieron su renuncia tras el fracaso del primer semestre, a pesar de esto, en rueda de prensa postpartido, Gandolfi fue contundente sobre su continuidad en la institución:

Su contrato con Atlético Nacional: “A la gente hay que decirle gracias, bajo la lluvia, alentando. El común denominador piensa que me debo ir, cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no por objetivos, este, tristemente no lo logramos, pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato, estoy con mucha fuerza".

Le puede interesar: Tabla de posiciones: Así quedó el Grupo B tras el triunfo de Millonarios sobre Nacional en Medellín

La grandeza del equipo: “Obviamente, estoy dolido como lo está el plantel, porque estamos acostumbrados a ganar, sabemos que acá empatar es perder, es una institución grande, estoy dolido, pero esto es fútbol, me deja triste, seguramente cada uno tendrá un tiempo para hacer un duelo, en mi caso, el duelo es corto, no me quedo con una victoria o un triunfo, siempre me preocupo por mejorar”.