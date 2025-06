Falcao se acerca a Dayro: Así quedó la tabla de goleadores históricos tras su gol ante Nacional

La recta final del primer semestre del fútbol profesional colombiano está cada día más emocionante, con la clasificación del Deportivo Independiente Medellín a la gran final en el grupo A, todos los focos están puestos en el grupo B, que terminó siendo el ‘grupo de la muerte’, integrado por Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Once Caldas y Millonarios.

Lea también: Cruces definidos en segunda fase de Copa Colombia: podría repetirse la final Millonarios vs Nacional

El cuadro ‘embajador’ llegaba como uno de los máximos candidatos gracias a la ventaja deportiva que obtuvo tras culminar segundo en la fase del todos contra todos, tras este gran rendimiento en la primera fase de la Liga, se hizo con el famoso ‘punto invisible’, además de contar con la opción de auspiciar como local en la fecha 6 de los cuadrangulares finales; compromiso que afrontará ante Santa Fe en una picante edición del ‘clásico capitalino’.

Santa Fe recuperó su mejor versión en las finales

Los ‘cardenales’ no habían llegado bien a los cuadrangulares, pues los resultados despertaban preocupación entre los seguidores y en la misma interna, a esto se le debe sumar la derrota en el debut ante Millonarios, en donde jugaron actuando como locales y dejaron una mala imagen, no obstante, el panorama cambió radicalmente tras una doble victoria en su visita a Manizales y Medellín ante Once Caldas y Atlético Nacional, respectivamente.

Ya con seis puntos en el bolsillo, los ánimos en Santa Fe cambiaron y recuperaron el ímpetu para ir por la gran final, sin embargo, sufrieron un nuevo golpe tras perder ante Atlético Nacional en el Campín, este resultado los dejaba con la obligación de conseguir la victoria ante Once Caldas en la fecha 5.

Le puede interesar: Bus de Millonarios fue apedreado a su llegada al Atanasio Girardot, previo al duelo con Nacional

El ‘león’ no defraudó a su hinchada y derrotó por la mínima al ‘blanco blanco’ de Manizales y se metió en carrera por la final, la cual buscará en la última fecha ante Millonarios en condición de visitante.

El ‘tigre’ rugió e ilusiona a Millonarios

En segundo turno, Atlético Nacional recibió a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en un partido en el que se jugaba el ‘todo o nada’ para ambos equipos, pues el cuadro ‘verdolaga’ sabía que un empate o derrota los dejaría fuera de la posibilidad por obtener un cupo a la final, mientras que el cuadro capitalino era consiente de que tenía que sumar para seguir dependiendo de sí mismo en la última fecha.

En medio de un escenario digno de una final, ‘verdolagas’ y ‘albiazules’ disputaron un duelo en el que la fricción y el choque fueron protagonistas, las ocasiones más claras en los primeros 45 minutos las tuvo el cuadro local, sin embargo, la ventaja al término de la primera parte se la llevaría el equipo visitante luego de una genialidad de Radamel Falcao García, quien anotaría su segundo gol ante Atlético Nacional y su amigo, David Ospina, guardameta del cuadro ‘paisa’.

Con un nuevo tanto, el ‘tigre’ sigue al acecho de Dayro Moreno, quien lidera la tabla histórica de goleadores del fútbol profesional colombiano, ahora, Falcao se encuentra a tan solo seis tantos del delantero de Once Caldas.

Próximos partidos grupo B cuadrangulares finales

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Millonarios vs. santa Fe (Duelo directo por un cupo a la gran final del FPC)

Así quedó la tabla de goleadores históricos en Colombia