Atlético Nacional habría tomado decisión con Javier Gandolfi, luego de la eliminación de Liga

Javier Gandolfi llegó a Atlético Nacional el 20 de enero de 2025 y, desde su arribo, sabía de la dificultad que iba a ser poder siquiera acercarse a lo que hizo el club durante el último semestre del 2024, cuando lograron el título de Liga y de Copa bajo el mando del mexicano Efraín Juárez.

Si bien logró el título de Superliga ante Atlético Bucaramanga y logró la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, quedó sin posibilidades de clasificar a la final de la Liga colombiana, lo que aumentó la presión de la hinchada.

¿Gandolfi se va de Atlético Nacional?

El diario El Colombiano publicó un artículo en el que asegura que la intención de las directivas es mantener el proceso de Javier Gandolfi. Se basan en una declaración del presidente de la institución, Sebastián Arango Botero, quien manifestó que respaldan al argentino.

“Nosotros tenemos la intención de que Gandolfi pueda cumplir su contrato, que va hasta 2026. Confiamos en sus capacidades y su forma de gestionar. Lo hacemos más allá de los resultados. Los entrenamientos, las formas del día a día, son importantes y, sin desconocer que hay mucho por mejorar en un equipo como Nacional donde siempre hay exigencia por ganar, lo respaldamos desde el primer minuto y lo seguimos haciendo por el bienestar de Nacional”, fueron las palabras de Arango Botero.

Por el contrario, las directivas buscan potenciar el equipo de cara a los octavos de final de Copa Libertadores, que se disputarán en agosto, así como el segundo semestre de la Liga colombiana. Desde ya, están trabajando en fichajes y renovaciones.

“Vamos desde ya a revisar los contratos de nuestra plantilla, mirar posibles renovaciones y trabajar de la mano de Gustavo (Fermani) y de Javier (Gandolfi) cómo podemos robustecer nuestro plantel para los exigentes compromisos que se nos avecinan”, agregó.

Sebastián Botero (presidente), Javier Gandolfi (DT) y Gustavo Fermani (director deportivo) /Getty Images / JAIME SALDARRIAGA Ampliar

Gandolfi y la declaración sobre su continuidad

“Cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no lo firmé por objetivos, porque hay distintos objetivos que sí logramos y este tristemente no. Pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto. Si no, habría que cambiar el formato del contrato”, dijo el argentino en rueda de prensa, defendiendo el proyecto por el que fue contratado.

Los números de Gandolfi en Atlético Nacional se resumen en un rendimiento del 51.51%. Dirigió 33 partidos, ganó 15, empato 8 y perdió 10, además de marcar 48 goles y de haber recibido 32.

El nuevo Nacional, ¿sin Marino, Viveros o Campuzano?

Marino Hinestroza ya dejó en vilo su continuidad en Atlético Nacional, luego de dejar un mensaje con tono de despedida en la zona mixta del Atanasio Girardot tras la derrota contra Millonarios. Por su parte, el delantero Kevin Viveros tiene ofertas del exterior para irse traspasando, mientras que Jorman Campuzano deberá presentarse en Boca Juniors en julio, ya que vence su contrato de préstamo.

Por su parte, habrá que esperar qué fichajes deciden hacer de cara al siguiente semestre. Se ha especulado con Sebastián Villa, Sebastián Pérez, Jaminton Campaz, entre otros nombres, pues una de las prioridades es la de un defensor central.