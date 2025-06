Empresas mineras y comunidad verificarán quiénes contaminan el agua del Páramo de Pisba

Socha

En el municipio de Socha se desarrolló la audiencia pública que fue autorizada por la Cámara de Representantes, en la que el objetivo era escuchar a las comunidades tanto al sector minero como a los defensores del medio ambiente en esta región y sus alrededores, quienes han manifestado constantemente un conflicto de intereses entre la actividad minera, especialmente con empresas y quienes están en defensa del Páramo de Pisba.

Allí se escucharon a las comunidades y a las distintos actores involucrados por un conflicto social que ha surgido a raíz de esa diferencia que hay, entre quienes defienden el ejercicio de la actividad minera y quienes defienden el territorio, el páramo y el agua. «Tras escuchar las diversas voces, coincidimos de todas partes, tanto de los sectores allí en conflicto como de quienes estábamos representando esta audiencia pública, que el diálogo es definitivamente la mejor salida, hay diferencias, algunas en relación con este choque de intereses, pero también hay la coincidencia en que el agua es definitivamente una prioridad para todos. No hay una sola persona desde el sector minero que considere que no es importante preservar el agua, respetar el páramo, respetar esos lugares en donde nace el precioso líquido, entonces la conclusión más importante es que se abre una puerta, para iniciar mesas de trabajo y de diálogo entre los sectores de Socha y otros municipios allí cercanos, en donde hay una gran actividad minera y en donde queda el páramo de Pisba que comprende no solo Pisba y Paya, sino otros varios municipios», indicó el representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca.

En su concepto, fue una audiencia exitosa porque recopilaron información, «de la que se van a desprender algunas decisiones de orden administrativo. Vamos a llevarla al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Minas y Energía para que, lo antes posible, se dé una solución. Ha hecho una falta enorme en la resolución de esta situación, la delimitación del páramo, que hasta hace unos años se había hecho desde un escritorio en Bogotá, sin haber observado la realidad de estos territorios; se había trazado una línea sin considerar las realidades propias», precisó el congresista.

Sobre la contaminación de fuentes hídricas, el representante Suárez Vacca confirmó que la comunidad tiene quejas puntuales respecto a la actividad de algunas personas y algunas empresas mineras pequeñas ilegales, y que en algo que están de acuerdo tanto el propio sector minero como la comunidad en general con los defensores del medio ambiente, es que en zonas de páramo, en donde hay yacimientos de agua, está rotunda e indiscutiblemente prohibido la realización de actividades mineras y especialmente aquellas que puedan afectar esos yacimientos de agua. Para ello, las empresas mineras legales se comprometieron a colaborar con las investigaciones para determinar quiénes son los que están causando afectaciones al páramo de Pisba, quiénes están afectando los acuíferos y quiénes están causando daños al medio ambiente, para que las autoridades competentes tomen las decisiones del caso.

Enfatizó que en eso también hubo una claridad: no son todas las empresas mineras las que realizan esa actividad que causa daño al medio ambiente y que entre todos van a proceder a comunicar a las autoridades, para que se sepa quiénes son los que realizan actividades mineras de manera ilegal.