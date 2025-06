Concejal citará a debate de control político por retrasos en las obras del cable aéreo de Manizales

Manizales

El concejal Julián Andrés García, solicitó a la Alcaldía de Manizales y al contratista de la Línea de Tres del Cable Aéreo esclarecer si el aplazamiento en las obras tiene un incremento presupuestal y anunció que convocará en el concejo un debate de control político con la presencia de la Contraloría General de La República para esclarecer dudas sobre la demora en la entrega del proyecto.

“No ha pasado un terremoto, no se registró un vendaval, es decir, ninguna característica distinta a la de hace dos meses ha ocurrido y entonces no hay razones para el aplazamiento. Nadie les cree y no respetan la institucionalidad, los recursos públicos y a la ciudadanía”; dijo García.

García explicó que, si bien el contrato de la línea tres del Cable Aéreo es una responsabilidad en su mayoría de la anterior administración, si es deber de la actual Alcaldía comunicar a fondo el porqué de los retrasos en la obra.

La obra está estimada en 205 mil millones de pesos, pero si los tiempos continúan avanzando es posible que la misma tenga un incremento según comentó el concejal

“A mí lo que me parece es que una obra que lleva 30 meses de retraso, que obviamente fue un problema de la administración pasada que le dejó a esta nueva administración, pero que esta administración llega a los controles políticos y no dice toda la verdad. Además, la entrega de este proyecto estaba pactada para este 30 de junio”, comentó Julián García.

Ante este panorama el concejal citará a la Contraloría General de la República para que ejerza control sobre este proyecto e instó al contratista para que informe el estado actual de las obras y confirmar si hay más sobrecostos

En este momento las obras del cable aéreo avanzan en un 76%, se recuerda que esta obra debía entregarse el próximo 30 de junio y el contratista solicitó tres meses de plazo