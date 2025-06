“El ‘decretazo’ y la constituyente no tienen ni pies ni cabeza”: senador Efraín Cepeda

Durante su asistencia a la ‘marcha del silencio’, en Barranquilla, en apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se refirió al ‘decretazo’ del presidente Gustavo Petro y a la asamblea nacional constituyente que buscaría impulsar el jefe de Estado si no se llega a aprobar la consulta popular.

“La Constituyente no tiene ni pies ni cabeza, como no lo tiene tampoco ese famoso ‘decretazo’ de la consulta popular. Que lo oigan bien desde la Casa de Nariño, negamos esa consulta popular. Yo estoy seguro que ni la Registraduría, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Constitucional, van a permitir que pasen por encima de los principios democráticos”, dijo Cepeda.

“Ese estilo autoritario pensando que solo la Casa de Nariño tiene la razón, así no es. Somos tres poderes públicos independientes y se ha pasado por encima de dos con ese ‘decretazo’. Uno el poder legislativo porque lo negamos y otro el poder judicial. Pero nuestra decisión fue absolutamente legítima, la del Senado está garantizada y derrotamos la consulta popular”, agregó.

Seguridad

El presidente del Senado de la República también habló del ataque contra Uribe Turbay y dijo que fue “absurdo”, y que cualquier líder político pudo ser la víctima de ese atentado.

Afirmó que, tras este hecho, teme por su seguridad como presidente del Congreso de la República y pidió garantías para ejercer la política en Colombia.

“En el caso de Miguel Uribe, su abogado ha expresado que en más de 20 ocasiones pidió refuerzo de la seguridad y en 20 ocasiones le contestaron que no o simplemente no le respondieron. Ese día incluso le disminuyeron su seguridad, hay que investigarlo también, si realmente fue a propósito que él no tuviera suficientes escoltas ese día”, concluyó.