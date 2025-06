Nacional da un parte de tranquilidad sobre Andrés Román: así está su situación médica

Atlético Nacional renovó sus ilusiones en el Gupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano este jueves, luego de derrotar 1-2 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, en juego por la cuarta fecha de las semifinales.

A pesar del resultado, no todo salió como lo planeado para el equipo antioqueño, dado que una de sus principales figuras, Andrés Felipe Román, encendió las alarmas al desplomarse a los 12 minutos del encuentro. El jugador fue sustituido de inmediato por Johan Castro.

¿Qué dijo Atlético Nacional?

Tras cerca de 24 horas después de lo sucedido, el cuadro antioqueño dio un parte de tranquilidad sobre lo acontecido, aclarando que aún se le realizarán más pruebas médicas al jugador de la Selección Colombia. “Nos alegra informar que Andrés Felipe se encuentra en buen estado general y totalmente asintomático”, celebra el club.

“Desde Atlético Nacional queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los hinchas, colegas del fútbol, medios de comunicación y a toda la comunidad que ha enviado mensajes de aliento y solidaridad tras el episodio de salud que vivió nuestro jugador Andrés Felipe Román en el partido de anoche frente a Independiente Santa Fe. Nos alegra informar que Andrés Felipe se encuentra en buen estado general y totalmente asintomático”.

Comunicado oficial - Andrés Felipe Román 📄🟢⚪️ pic.twitter.com/VSJHr5noDo — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 14, 2025

¿Qué dijo Román sobre su situación?

Al final del partido en Bogotá, Román, acompañado de su mamá, entregó unas cortas declaraciones a los medios, dando un parte inicial de tranquilidad. “Bueno, ahí un poquito asustado, me imagino es un tema complejo, vamos a ver los estudios que dicen, pero ya me hicieron un electro y salió normal, esperemos a ver qué me dicen los médicos con otros exámenes que me van a hacer”.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Con 5 puntos en la tercera posición del Grupo B, Nacional estará recibiendo el próximo lunes a Millonarios, líder con 6 unidades. El juego en el estadio Atanasio Girardot dará inicio a las 8:20PM.