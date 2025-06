Detienen al director de Tránsito de Floridablanca por agredir a un servidor público

Bucaramanga

En Floridablanca el director de Tránsito, Rafael Marín Lozano, fue detenido por la policía metropolitana al momento que presuntamente agredió a un servidor público.

En imágenes que fueron divulgadas en redes sociales un agente de Tránsito denunció que le rompieron el tabique, porque supuestamente no colaboró para imponer un comparendo.

Testigos comentaron que el director de Tránsito llegó al puesto de control al parecer cuando intentó interceder por un familiar, para evitar que le pusieran una multa.

Inmediatamente el agente que estaba colando el comparendo empezó a grabar y denunció que Marín Lozano le quitó el celular.

“Se lo llevan capturado por violencia contra servidor público. Agrede de cabezazos a los funcionarios. Pongo en riesgo la integridad física de lo que me pueda pasar. Me hurtaron el celular los primos de él, por no colaborar en un procedimiento”, denunció el agente de Tránsito víctima de la agresión.

Marín Lozano fue detenido presuntamente por tráfico de influencias, hurto agravado y agresión a servidor público.

El director de Tránsito fue llevado a la estación de policía de La Cumbre en Floridablanca.