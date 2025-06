VIDEO | Juanfer Quintero, conmocionado tras conocer noticia de la descompensación de Andrés Román

Andrés Felipe Román conmocionó al fútbol colombiano en medio del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, por la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga colombiana. El lateral derecho del cuadro Verdolaga, se desplomó en solitario antes del primer cuarto de partido y prendió las alarmas de preocupación en El Campín.

Corría el minuto 11 de juego, que ganaba parcialmente en conjunto antioqueño por 0-1, cuando el futbolista de 29 años se quedó quieto al borde del campo y luego se fue desplomando hacia atrás hasta caer al césped. De inmediato reaccionó el cuerpo médico de Santa Fe, quienes fueron los que le brindaron los primeros auxilios y, luego, se retiró caminando por sus propios medios, aunque no pudo continuar dentro del campo.

Posteriormente, el propio Román publicó una historia en la que dio tranquilidad sobre lo sucedido: “Gente, estoy bien. Gracias por todos los mensajes”, fueron las primeras palabras públicas.

En zona mixta, salió acompañado por su madre, quien también sufrió una descompensación producto de lo ocurrido con su hijo. “Bien, tranquilo. Un poquito asustado, imagino un tema complejo. Vamos a ver qué es, pero parte de tranquilidad. Vamos a ver qué sale. Yo también me asusté, la señora Paulina acá también. Pero no, estamos bien y ahora esperar los estudios que me van a realizar. Vamos a ver qué va saliendo”, dijo antes de confirmar que le hicieron un electrocardiograma en el estadio que salió bien.

La reacción de Juan Fernando Quintero al enterarse de lo ocurrido con Román

A primer turno, América perdió en el Pascual Guerrero ante Deportes Tolima por 1-3, en el marco del Grupo A de los cuadrangulares. Juan Fernando Quintero, referente del equipo Escarlata, se enteró en zona mixta de lo ocurrido con Román y su reacción fue de conmoción.

“No… no me digas eso. No sabía. Me toma por sorpresa. Es duro… ojalá Dios quiera que esté bien. Le mando un abrazo a él y a su familia, y mucha buena energía”, fueron las palabras del capitán Escarlata.

🗣 Juanfer Quintero al enterarse de lo sucedido a Andrés Román del @nacionaloficial:



Se espera que a Román le realicen más estudios, pues vale la pena mencionar que su traspaso a Boca Juniors se frustró en 2021 debido a que no superó los exámenes médicos. La razón estuvo ligada a un problema cardiaco que le encontraron en el equipo argentino, aunque después, en su llegada a Millonarios y tras un largo parón, se estableció que no contaba con ninguna condición adversa.