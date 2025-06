Solicitan revisión a la Corte Constitucional de tutela que busca medidas para la seguridad ciudadana

Armenia

En el pasado mes de diciembre el Colegio de la Abogacía Colombiana interpuso una acción de tutela ante la jurisdicción del Quindío y que por competencia remitió a la sala primera del Consejo de Estado en la que fue admitida, actualmente está en proceso para revisión en la Corte Constitucional.

El presidente del colegio de la abogacía colombiana y exprocurador provincial de Armenia Ernesto Amézquita indicó que desde la radicación de la tutela a la fecha se han presentado asesinatos y atentados.

“Decir que esto no tiene nada de política. Yo no soy político ni el colegio tampoco. Somos una organización gremial. Yo soy un jurista, amante de la paz, del diálogo y defensor de derechos humanos. En ese sentido, la tutela que instauramos desde finales del año pasado y que ya lleva durante este periodo una cantidad inconcebible de asesinatos, de atentados, de víctimas eh de líderes sociales, indígenas, firmantes del proceso de paz, etcétera", mencionó.

Ingresa al canal de whatsapp de Caracol Radio Armenia

Considera entonces que es clave agilizar la revisión para que el gobierno nacional y las entidades correspondientes del estado cumplan con el mandato constitucional y legal en materia de seguridad, protección y vigilancia a los colombianos, líderes, firmantes de paz y dirigentes políticos.

Reconoció que el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe visualiza la gravedad de la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta hoy el país.

“Observamos dolorosamente que fue necesario que atentaran contra un candidato presidencial para que entráramos a tomar conciencia del río de sangre que ha corrido sobre Colombia y sobre las víctimas que está siendo afectadas con estos hechos", afirmó.

Explicó que como la tutela está para revisión llevó a cabo un escrito con el fin de realizar una síntesis y recordando la gravedad de los hechos siendo claro que no va en contra de nadie, sino en favor de la vida y el diálogo.

“En ese sentido, como ya la tutela llegó para revisión de la honorable Corte Constitucional, he enviado un escrito haciendo una síntesis y recordando la gravedad de los hechos, llamando ante todo esta tutela no va contra nadie, sino en favor de la vida y llamando al diálogo, al entendimiento y pidiendo que el Estado colombiano, todas las ramas del poder público, cumplan con las funciones que constitucionalmente tienen en el sentido de garantizar y proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos", afirmó.

Agregó: “Ese es el llamado fundamental que estoy haciendo para que la corte emita un fallo que sea para toda la sociedad en su conjunto y exija desde la presidencia de la República hasta la unidad de protección a las víctimas, los órganos de inteligencia, etcétera, , que cumplan con el deber del artículo 22 de la Constitución Política de Colombia que dice que la paz es un derecho y es un deber de las autoridades garantizarla".

Fue claro que este caso plantea una evidente relevancia constitucional, relacionado con la seguridad ciudadana, la protección de la vida y la participación democrática