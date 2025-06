Otra agresión contra un agente de tránsito en Bello, Antioquia

Bello- Antioquia

La alcaldía del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, denunció un nuevo de intolerancia contra un agente de tránsito mientras cumplía sus funciones en el barrio Niquía en puesto de control.

De este caso se ha conocido que el funcionario recibió dos agresiones, una de parte de una persona a la que le estaban aplicando un comparendo y en su enojo agredió al guarda y fue detenido por la policía, pero la más grave la cometió un tercero, que no se sabe si era cercano al infractor. Esta persona huyó del sitio y es buscada para que responda por el delito de violencia a un servidor público.

“Este tipo de actos violentos no solo constituyen un atentado contra un servidor público, sino que representan una amenaza contra el orden, la legalidad y la convivencia ciudadana que tanto necesita y merece nuestro municipio. Como alcaldesa de Bello, he dado instrucciones claras para que se actúe con toda la rigurosidad de la ley y se adelanten los procesos judiciales pertinentes que garanticen que estos hechos no queden impunes”, dijo la alcaldesa, Lorena González.

También se ha informado que el agente de tránsito, luego de la atención médica por la agresión, recibió una incapacidad de 20 días.