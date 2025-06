Organizaciones alertan por aumento homicidios de mujeres en Norte de Santander

Cúcuta

Organizaciones sociales de Norte de Santander han emitido una alerta a las autoridades a nivel nacional por el alto número de homicidios de mujeres en el departamento.

La preocupación radica en el reporte diario de homicidios que durante las últimas dos semanas han tenido como víctimas en su mayoría a mujeres, por lo que las defensoras de Derechos Humanos exigen a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer estas muertes.

“En lo que va de este año ya van 18 mujeres asesinadas, este mes son ocho mujeres asesinadas, cinco en el área metropolitana de Cúcuta. Pedimos a la Fiscalía no sacar excusas de nuestras muertes, no hacer hipótesis de nuestras muertes, sino investigar estas muertes de estas mujeres para que no queden impunes” dijo a Caracol Radio, Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo.

Envían un mensaje a las instituciones para garantizar la protección y evitar la violencia basada en género, además se pide cumplimiento a los compromisos adquiridos después de los anteriores llamados.

“Como Defensoras de Derechos de las Mujeres, nos solidarizamos con la ciudad de Cúcuta y con el departamento Norte de Santander y con las familiares de todas aquellas víctimas del conflicto armado. Hoy el llamado que yo le hago es a la Fiscalía, a las autoridades, al señor Gobernador, también al Presidente, a que investiguen estos casos de asesinato y feminicidio que están sucediendo con las mujeres en la ciudad de Cúcuta, en el Norte de Santander” puntualizó García.

Durante las últimas horas se reportó el fallecimiento de otra mujer que duró más de 20 días en cuidados intensivos después de resultar herida en un ataque sicarial en la ciudad de Cúcuta.