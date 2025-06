Once ideal de la fecha 4 de los cuadrangulares en Liga Colombiana: Hay sorpresas en la nómina

Este viernes 13 de junio, se conocieron los 11 futbolistas que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) eligió como los mejores de la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga 2025-I.

Actualmente, los equipos que son líderes de cada zona son Independiente Medellín (grupo A) y Millonarios (grupo B). Ambos clubes son los que tienen la primera opción para llegar a la gran final.

Once ideal de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana

En el arco el elegido fue Cristopher Fiermarin, guardameta uruguayo de Deportes Tolima. La línea defensiva está formada por Yhorman Hurtado (Tolima), Jhon Palacios (DIM), William Tesillo (Atlético Nacional) y Camilo Candido (Atlético Nacional).

La zona del medio campo la ocupan Francisco Chaverra (DIM), Jader Valencia (Millonarios) y Alejandro Garcia (Once Caldas). Finalmente, el tridente ofensivo es Hugo Rodallega (Santa Fe), Adrián Parra (Tolima) y Alfredo Morelos (Atlético Nacional).

¿Ya hay algún finalista?

No, pero no es un secreto que el gran candidato en el grupo A es Independiente Medellín. El equipo antioqueño no ha perdido ningún partido de los cuatro que se han disputado hasta el momento y ya son 10 puntos los que suman. Con ganar un partido de los dos que le restan, ya dirá presente en la final.

Por su parte, matemáticamente en el Grupo B todos los equipos tienen vida y chances de disputar el título. Aunque Millonarios es líder gracias al ‘punto invisible’ no tiene nada asegurado aún y para poder jugar la final deberá, mínimo, hacer 4 puntos de 6 posibles. Por su parte, los demás equipos tendrían que hacer 6 de 6 y esperar resultados del Embajador.

Fecha 5 de los cuadrangulares

La Liga Colombiana continuará el próximo domingo 15 con el Grupo A y el lunes 16 con el Grupo B. De darse algunos resultados, podríamos conocer los dos finalistas que lucharán por una nueva estrella en nuestro país.