Sindicato Sintraelecol anuncia paro indefinido en Termopaipa a partir del 8 de julio

Paipa

El sindicato Sintraelecol Paipa anunció que a partir del próximo martes 8 de julio iniciará un paro indefinido con bloqueo total de vías en el sector de Termopaipa, como medida de presión ante lo que califican como el abandono del Gobierno Nacional frente a la situación de las plantas termoeléctricas administradas por la empresa GENSA S.A. E.S.P.

El anuncio fue hecho por Pedro Antonio Rojas, presidente del sindicato, quien manifestó su inconformidad por la falta de respuestas del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, tras varias reuniones y solicitudes presentadas por los trabajadores.

“Nos hemos reunido con congresistas, con el doctor Germán Ávila del Ministerio de Hacienda, con funcionarios del Gobierno, y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta concreta. Por eso convocamos a este paro indefinido. No vamos a permitir más dilaciones ni atropellos”, afirmó Rojas en diálogo con Caracol Radio.

El dirigente sindical aseguró que la protesta incluirá bloqueos en ambas rutas que conectan a Paipa con Bogotá y Sogamoso, permitiendo únicamente corredores humanitarios para ambulancias y emergencias médicas.

“No se trata solo de una pelea sindical. Estamos defendiendo un activo estratégico del departamento. GENSA ha venido desmantelando capacidades en Boyacá y trasladándolas a otros territorios como Caldas, mientras aquí no hay ningún proyecto de reinversión ni reconversión energética”, señaló.

Sintraelecol ha advertido que las tres plantas de Termopaipa se encuentran en riesgo por la falta de claridad en su futuro administrativo y operativo, lo que comprometería el empleo de decenas de trabajadores y el desarrollo económico regional.

“Estamos luchando por el empleo, por la soberanía energética y por el futuro de Boyacá. Esta es una responsabilidad del Estado. Lo mínimo que pedimos es una transición justa y concertada si se va a modificar el modelo de operación”, concluyó Pedro Rojas.

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna nueva reunión entre el sindicato y el Gobierno Nacional. El sindicato reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no detendrán la movilización si no hay compromisos concretos.