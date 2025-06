Por errores de forma, no le admiten demanda al alcalde de Tunja para anular contrato con la UPTC

Tunja

De nuevo, no le admiten una demanda presentada por el alcalde de la capital boyacense, por presentar errores de forma y por no cumplir con los requisitos necesarios para que sea admitida. No es la primera vez que le pasa esto.

El Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Tunja no aceptó una demanda presentada por Mikhail Krasnov contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en la que solicitaba la nulidad absoluta del contrato No. 2302, firmado el 6 de diciembre del 2022 con la UPTC, pero el despacho determinó que la demanda no podía ser admitida debido a múltiples errores formales.

La decisión fue tomada el martes 10 de junio, tras revisar que la demanda fue presentada sin varios documentos y pasos necesarios para iniciar el proceso legal. Entre ellos, no se entregó copia del contrato cuestionado ni las pruebas mencionadas por el alcalde que es el demandante, lo que impide verificar si el contrató se ejecutó o sigue vigente.

También se señaló que, aunque Krasnov interpuso la demanda a través de un abogado, no se presentó el documento que lo autoriza formalmente para actuar en su nombre. Esta omisión impide reconocerlo como su representante legal.

Además, no se cumplió con un paso previo obligatorio que es notificar sobre el caso a la Procuraduría, antes de presentar la demanda. Este trámite debe hacerse en todos los casos donde se discuten contratos con entidades públicas, como lo es la UPTC, que tampoco fue notificada de la demanda y por eso no se cumplió con ese requisito que le permite a la universidad responder desde el inicio del proceso.

También se negó la solicitud del abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, quien el 31 de marzo del 2025 pidió reconocimiento como apoderado, pero su solicitud fue rechazada porque tampoco presentó el documento que lo autoriza formalmente.

Por estas razones, el Juzgado 13 Administrativo de Tunja inadmitió la demanda, por lo que el caso no puede avanzar hasta que se corrijan todos los errores. La jueza Ángela Daniela Sánchez Montaña le dio 10 días al alcalde de Tunja para presentar todo lo que falta. Si no lo hace, la demanda podrá ser rechazada definitivamente.