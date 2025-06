Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan su segundo hijo

La cantante dominicana Natti Natasha y el productor Raphy Pina sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando su segundo hijo.

La noticia fue revelada por la artista a través de un emotivo video publicado en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram.

En el video, de un minuto y 50 segundos de duración, la pareja compartió la alegría del embarazo y explicó que, debido a esta nueva etapa, la gira Natti Tour 2025 será pospuesta. “Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto NO. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar”, expresó Natti mientras mostraba una prueba de embarazo y un sonograma.

La intérprete de “Criminal” confirmó que la gira se reprogramará para 2026, prometiendo regresar con una “familia agrandada”.

Esta noticia llega en un momento especial para la artista, quien recientemente celebró los cuatro años de su hija Vida Isabelle y será reconocida como “Artista Imparable” en Billboard Mujeres Latinas en la Música.

El anuncio ha generado una ola de felicitaciones por parte de sus fanáticos y colegas del medio artístico, quienes celebran junto a la pareja esta nueva bendición.