“Me metieron un cuchillo en la boca y me cortaron la lengua”: Víctima de robo en Bogotá

Bogotá

La Policía Nacional a través del (Gaula), logró la captura de seis hombres y cuatro mujeres, que abordaban a ciudadanos en la conocida ‘Zona T’, para perpetrar ‘Paseos Millonarios’ y abandonarlos a su deriva en lugares alejados al sur de la ciudad. La investigación de 10 meses reunió material probatorio como seguimientos, denuncias y reconocimientos de víctimas, dejando al descubierto a este grupo delincuencial que afectaba principalmente a personas que se encontraban en el sector de Chapinero (Antiguo Country) y salían de los establecimientos abiertos al público a altas horas de la noche buscando transporte para retornar a sus hogares.

Así fue el robo a una mujer a la que le cortaron la lengua.

Uno de los casos más impactantes lo vivió una joven mujer que le contó a Caracol Radio lo que le ocurrió en medio de uno de los llamados “paseos millonarios”.

“Fueron tres horas en el taxi en donde me insultaron, me tocaron, me pegaron y abusaron. Además, me metieron un cuchillo en la boca y me cortaron la lengua. Mi mamá llamaba y mando un mensaje a mi teléfono que ya tenían ellos y les mostró que el carro estaba en seguimiento, ellos al ver esto me botaron en una calle del sur de Bogotá”.

#BOGOTÁ | Este es el impactante testimonio de una mujer a la que le cortaron la boca en medio de un “paseo millonario”, en el norte de Bogotá.



El alcalde @CarlosFGalan informó de la captura de los responsables que, además, robaron a otras 35 personas y ahora deberán responder… pic.twitter.com/OJtRbf9cEt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 12, 2025

Estos delincuentes se ubicaban principalmente en el sector de la ‘Zona T’, y si no encontraban perfiles para hurtar, se desplazaban a la ‘Zona G’ o al barrio Galerías.

Se les atribuyen al menos 35 hurtos, de las cuales fueron 15 mujeres víctimas a quienes hurtaban y violentaban sexualmente con tocamientos abusivos; es de resaltar que en varios de estos hechos estas personas con los documentos personales de las víctimas solicitaban créditos a entidades bancarias y billeteras digitales. Además, realizaban compras por altas sumas de dinero; en una oportunidad adquirieron licor avaluado en aproximadamente cinco millones de pesos.

Entre los capturados se resalta la participación de su cabecilla, alias ‘Nova’, propietario y uno de los conductores del taxi donde cometían los secuestros. Todos los integrantes alternaban sus roles entre perpetradores y conductores. Por último, alias ‘Pepa’ era el responsable de la recepción y venta de los elementos hurtados; las mujeres eran las encargadas de recibir el dinero hurtado