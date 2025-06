Iván Arboleda quiere tener más minutos de juego: ¿Continuará en Millonarios?

Millonarios y Once Caldas igualaron 2-2 en el Estadio El Campín por la cuarta fecha de los cuadrangulares del primer semestre de la Liga Colombiana. Iván Arboleda fue titular ante la ausencia de Álvaro Montero, por sanción.

Sin embargo, la noticia no es el resultado del partido, sino unos rumores que salieron previo al compromiso sobre el guardameta, pues según informaron, Iván Arboleda no querría seguir en el equipo, ni que el club realice la opción de compra del 80% por él.

Palabras de Iván Arboleda sobre los rumores

Tras el partido y en zona mixta, el arquero se refirió al empate con Once Caldas, también dio su opinión sobre su desempeño durante el juego y finalmente habló sobre los rumores y comentarios que se dijeron sobre esa posible no continuidad en Millonarios.

En primer lugar, el arquero expresó: “Fue un partido raro, donde ellos dieron el golpe primero que nosotros. La idea era que Millonarios pegara primero, pero el fútbol es así. Hoy quedó demostrado que el partido es muy diferente a lo que uno se imagina”.

Después continúo hablando sobre su titularidad y regreso al arco azul: “Uno como arquero siempre quiere sacar el arco en cero, lastimosamente no se pudo. Eso lo pone a uno incómodo durante el partido. No es fácil. Para mí que me hagan dos goles es muy incómodo, ya que uno sabe lo que tiene que hacer. Uno trata de hacer las cosas bien, pero esto también se gana con ritmo, vengo con poco ritmo”.

Tras los rumores, no se guardó nada y manfiestó: “Eso lo maneja mi representante y la directiva. Ahí escuché cosas, es totalmente falso, decir que Iván Arboleda ha menospreciado la oferta, es totalmente falso. Es gente malintencionada que a pocas horas de un partido saque esa información, para mí no es ético. Me he manejado de la mejor manera con Millonarios, siempre respetando la institución, Ver cosas así me molestan, es una falta de respeto que pongan que no quiero renovar”.

Finalmente, cuando se le preguntó por si quería continuar en Millonarios, esto respondió el arquero: “Esto es futbol, yo quiero jugar. Donde he estado siempre he jugado, para mí no es fácil estar en esta situación. Siempre le pongo el pecho a todo y esperemos que todo siga”.