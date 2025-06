David González reveló la razón por la cual Falcao no es titular en Millonarios

Millonarios rescató un empate 2-2 frente a Once Caldas en la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, luego de ir perdiendo 0-2 en el primer tiempo. Para la segunda parte, ingresaron Steven Vega, Radamel Falcao García y Jáder Valencia, en remplazo de Dewar Victoria, Jhon Córdoba y Luis Marimón, respectivamente.

Falcao tardó 3 minutos en marcar el descuento para el conjunto embajador, y al 61′, Jáder Valencia anotó el empate. El encuentro finalizó en igualdad, y Millonarios retomó, parcialmente, el liderato del grupo B, mientras Santa Fe disputa su partido de la jornada en curso ante Atlético Nacional en Bogotá. En caso de que el Rey de Copas consiga un empate, o una victoria, el ‘albiazul’ continuará en el primer lugar. De lo contrario, caerá a la segunda casilla.

¿Por qué Falcao no inició como titular?

En la rueda de prensa posterior al partido entre azules y blancos, el entrenador de Millonarios, David González, explicó el motivo por el cual Falcao ingresó desde el banquillo, y, además, explicó su lectura del juego, comparando ambos tiempos. Vale la pena mencionar que es el segundo juego consecutivo que El Tigre no empieza el juego en el campo.

“Si yo te digo que Falcao se quedó por fuera porque yo vi algo y quise arrancar con otro, me tendrían que empezar a tirar tomates desde allá. Falca es nuestro jugador más importante y es titular. Pero después del partido con Nacional, arrastró una fatiga en su parte muscular, y como lo dije en Manizales, el hecho de que haya jugado 45 minutos, ya era un riesgo. Un riesgo que tuvimos que asumir por como iba el resultado", explicó el entrenador.

“Tenemos la plena confianza de que ahora que hay un espacio un poco más amplio entre este partido y el próximo, podamos tenerlo al 100%, y pueda arrancar desde el principio” agregó David González aludiendo a la fatiga muscular de Falcao.

La lectura del partido

“Fue un inicio de primer tiempo bueno, en los primeros 4 o 5 minuto, se dio la primera jugada nuestra en una aproximacion a portería bastane clara. La jugada del primer gol la defendemos mal, dejamos un jugador con mucha libertad en un lugar donde tenía que estar un nuestro, ese gol nos golpeó, y producto de ese golpe, empezamos a perdrer el rumbo. Después vino el segundo y ahí perdimos el rumbo por completo, empezamos a tratar de sacar cosas del cajón que no utilizamos, nos fuimos a posiciones que realmente no ocupamos y a jugar de una manera que no teniamos planeada" explicó.

“En el segundo tiempo recompusimos y volvimos a hacer lo que normalmente hacemos. Estuvimos cerca de conseguir el triunfo a pesar de lo malo que pudo ser el primer tiempo. Este punto va a terminar siendo muy valioso al final” agregó el director técnico.

¿Qué cambió en el planteamiento para el segundo tiempo?

“El planteamiento del primer tiempo fue el mismo del segundo. Independiente de los nombres, esa fue la idea desde el principio, y al final se logra salvar una derrota que ubiera sido mas complicada" añadió.

Sobre recibir goles en el primer tiempo

“El balón llegó a una zona donde incluso hay dos jugadores libres del rival, donde deben estar nuestros jugadores, y el segundo gol es muy parecido. Es instinto del jugador meterse al área para evitar el gol, pero terminamos dejando abierta la zona. No hay nada más que explica" declártó David.

¿Kevin Palacios y Mackalister Silva regresarán para la recta final?

“Es posible. Hoy acá no puedo decir que sí, porque resulta que no, y quedo como un mentiroso. Macka hace rato, está cerca, y con Kevin, al final la lesión terminó no siendo tan grave como creímos en un principio, y estamos tratando de que pueda regresar".