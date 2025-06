DATT reforzó protección de semáforos para evitar vandalismo: van 12 intersecciones afectadas

Cartagena

Con el objetivo de evitar que los semáforos vuelvan a ser vandalizados y afecten la operación del sistema de tránsito, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), adelanta el cambio de gabinetes de los controladores semafóricos, implementando estructuras más seguras y herméticas.

En diálogo con Caracol Radio, el director del DATT, José Ricaurte, explicó que se adelantan acciones para reforzar la protección de los semáforos como la instalación de caretas metálicas y de concreto. Además, también se colocarán lamparas de iluminación y cámaras.

“Si bien es cierto que están en espacios públicos, no ha habido una sola persona que nos haya ayudado a que nos informe qué tipo de personas son las que están haciendo estas acciones vandálicas contra el sistema semáforo de la ciudad. Y lo que nos parece muy grave es que la inversión es significativa la que hemos adelantado en la ciudad para que la destruyan de esta manera y cada vez que la destruyen ponen en riesgo la vida de las personas porque la movilidad se orienta por la semáforización”, sostuvo.

En lo que va del año, se han registrado al menos 12 intersecciones con daños provocados intencionalmente, ya sea mediante el corte de cables o la manipulación de los mecanismos de control. Las más afectadas han sido Bazurto, Bomba El Amparo, entrada de los Caracoles, La Castellana, Reloj Floral en el Pie de la Popa, entre otras.

Estas acciones, además de constituir un delito contra el patrimonio público, representan un grave riesgo para la vida de peatones y conductores.

“Habilitar un semáforo vandalizado es muy difícil porque esto es un sistema muy fino, un sistema pero que no le sirve a nadie. Es un sistema que el que lo destruya y que lo afecte no va a poder tener una utilización de ninguno de los mecanismos que sustraigan de esos gabinetes. Eso no le sirve a nadie”, advirtió Ricaurte.