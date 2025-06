San Luis de Gaceno se alista para el Festival del Queso: tradición y sabor del 27 al 29 de junio

San Luis de Gaceno

Nelzon Garzón Chitiva, alcalde del municipio, invitó a propios y visitantes a participar de esta fiesta que destaca uno de los productos insignia de la región. “Somos el segundo municipio ganadero de Boyacá, después de Puerto Boyacá, y la producción lechera es parte fundamental de nuestra economía. Por eso, el Festival del Queso es un homenaje a quienes, desde sus fincas y pequeñas fábricas, mantienen viva esta tradición”, afirmó el mandatario.

Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de concursos como el de la vaca lechera, la cabalgata infantil, el madrugón campesino, y la premiación del queso más grande del municipio. Además, habrá presentaciones culturales, actividades gastronómicas y una gran cabalgata el domingo, que reunirá a visitantes de municipios vecinos como Monterrey, Villanueva y Valle de Tenza.

“El festival busca, además de celebrar nuestras tradiciones, posicionar a San Luis de Gaceno como un destino turístico emergente. Tenemos clima cálido, belleza natural, gastronomía propia y hasta actividades como el rafting en el río Upía, únicas en Boyacá”, agregó Garzón Chitiva.

La administración municipal ha dispuesto una plataforma digital, San Luis de Gaceno me inspira, para que turistas y visitantes encuentren en un solo lugar toda la oferta hotelera, gastronómica y de operadores turísticos del municipio.

“Estamos convencidos de que San Luis tiene todo para consolidarse como destino turístico. Por eso trabajamos con pasión para que actividades como el Festival del Queso no solo fortalezcan la economía local, sino que nos proyecten a nivel nacional”, concluyó el alcalde.

El Festival del Queso se perfila como uno de los eventos más esperados del oriente de Boyacá, donde el sabor, la tradición y el orgullo campesino se dan cita para celebrar lo mejor de esta tierra.

Infraestructura vial: preocupación por puntos críticos en la vía nacional

En medio de los avances turísticos, el alcalde advirtió sobre los riesgos que persisten en materia de infraestructura vial. Aunque reconoció que la vía principal se encuentra en buenas condiciones generales, sí hay preocupación por los 11 puntos críticos que fueron excluidos del contrato de concesión a través de un laudo arbitral. “La concesión no los va a intervenir, y si colapsan, quien tendría que asumir esa responsabilidad sería Invías, una entidad que sabemos no tiene los recursos”, explicó.

Ante esta situación, el mandatario propuso una reunión de alto nivel con el Gobierno Nacional. “Hemos pedido un encuentro con el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, los ministros de Hacienda y del Interior, la gerente de la concesión, los alcaldes de la región y los gobernadores de Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Necesitamos decisiones reales para garantizar la estabilidad de la vía”, sostuvo.

Afloramientos de hidrocarburos: comunidades piden respuestas

Otro tema que preocupa a la administración municipal es el relacionado con los afloramientos de hidrocarburos en algunas veredas del municipio, que han generado incertidumbre entre las comunidades. Aunque no se ha comprobado responsabilidad directa de ninguna empresa, Garzón Chitiva asegura que no se puede ignorar la magnitud del fenómeno. “No podemos decir que es culpa de la empresa, pero tampoco aceptar que esto es natural sin ningún análisis técnico. Ya la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una audiencia pública y esperamos que allí se tomen decisiones serias”, subrayó.

El alcalde también manifestó su inconformidad con las obras que ha realizado la empresa involucrada. “Las intervenciones no han sido bien recibidas por la comunidad, no responden a las necesidades reales del territorio y generan más inconformidad. Necesitamos que el Estado actúe y que este problema no se perpetúe”, afirmó.