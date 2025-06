Norte de Santander responde a la marcha del silencio

Cúcuta

La sociedad civil, los empresarios, la reserva activa, y la ciudadanía en Norte de Santander y Cúcuta dieron respuesta positiva a la marcha del silencio el próximo domingo 15 de junio.

La actividad promovida desde diferentes sectores se origina inicialmente en solidaridad con la familia del senador y precandidato político Miguel Uribe, como también para rechazar los actos de violencia en varias regiones del país.

El general en retiro Jorge Mora dijo a Caracol Radio que “esta convocatoria la hace toda la sociedad, aquí no hay distingo de raza, partido, religión, es la unión de todos para darle una voz de aliento al senador Miguel Uribe y a todos los colombianos porque estamos en defensa de la vida y la libertad”.

Y agregó que “en esta ciudad vamos hacer la concentración de la paz, de 9 am a 10:30 am respetando el día del padre, pero no podemos dejar pasar lo que esta pasando en el país”.

Explicó que “para esta participación todos debemos ir de blanco, un símbolo blanco para demostrar que todos estamos pidiendo que cese la violencia, el discurso de división, de odio y muerte. Vamos hacer una actividad acompañados de un sacerdote para pedir por el respeto a la vida, ante el grueso número de víctimas que deja esta violencia”.