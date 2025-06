Defensa de Nicolás Petro pide que esté virtualmente en audiencia por “situación que vive el país”

Durante la reactivación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, su defensa le solicitó al juez Hugo Carbonó que el exdiputado esté de manera virtual en las siguientes diligencias por “toda la situación de seguridad por la que cruza el país y ese principio de prevención debe reinar para todos”.

Ante la solicitud, la fiscal Lucy Marcela Laborde indicó que el hijo del presidente cuenta con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad y que “no es tan del todo cierto que el señor Nicolás Petro pueda a su libre albedrío o el de su defensa dejar de asistir a las audiencias presenciales cuando fue él y su defensa los que manifestaron que todos deberíamos acudir presencialmente”.

Por su parte, Nicolás Petro le dijo a la fiscal que “yo siempre he estado presente en todas estas audiencias que se han convocado y que me sorprende el doble rasero que aplica conmigo, pero en otro caso como el de la señora Day Vásquez que ni siquiera asiste a las audiencias, no dice nada.

Noticia en desarrollo...