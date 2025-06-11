Daniel Klug recuerda el accidente que casi le cuesta la vida: “sí existen los milagros”

En diálogo con La W, Daniel Klug recordó el episodio de su vida en el que se salvó de la muerte prácticamente por un milagro después de que, en 2010, fuera atropellado por el abogado Fernando Abello, quien manejaba en estado de embriaguez.

Klug llegó casi sin vida a la Clínica Country, pues tenía fractura de cráneo, de pelvis y varias costillas rotas. Despertó a los dos días y, en una cirugía posterior, algo falló, pues el panorama para los médicos no era alentador.

Su padre, Rafael Klug, le contó a La W en el año 2010 que un extraño hombre llegó a ayudarles y una ambulancia, sin pedirla, apareció de repente.

Daniel Klug recordó en La W que, después del accidente, supo que había recibido apoyo de parte de muchas personas e, incluso, terminó haciendo una campaña con la Alcaldía de Bogotá para prevenir ese tipo de accidentes.

“Más de una vez, alguien me dijo que vio al médico que estuvo ahí, pero nosotros, como familia, nos quedamos con que él había sido un ángel. Nunca encontramos a la persona que nos ayudó”, dijo Klug en La W.

El joven cuenta que, después de 15 años de este episodio, aún no entiende cómo una ambulancia estaba a la hora del accidente.

También aseguró que, a raíz de este suceso, se volvió muy creyente, puesto que hasta en la parte médica le decían que su historia era inexplicable. De hecho, muchos médicos le advirtieron que en el futuro no podría hacer varias cosas que hoy hacen parte de su día a día.

“Podemos empezar por caminar, la pelvis se me partió en más de 30 pedazos. Ahí si me aferré a Dios, a las terapias; me dolía, lloraba, me quejaba, pero mi familia me acompañó siempre en todo el proceso. Esas son cadenas de milagros porque, a los cuatro meses de haber salido de la clínica, ya estaba caminando con muletas y fue un proceso más rápido de lo que los médicos pensaban. Me alejé de los deportes de impacto, pero me siento tranquilo cuando puedo correr y hacer cosas que en teoría me iban a incomodar mucho”, relató.

El atentado contra Miguel Uribe

A propósito del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá y que lo mantiene en estado grave en la Fundación Santa Fe, Klug aseguró que cada persona experimenta ese tipo de circunstancias de manera diferente.

“Yo tengo ciertas imágenes, realmente mi cabeza (lo) bloqueó (…) una señora me ayudaba a recordar eso, pero yo no quise porque siento que es parte del proceso que tuve”, sostuvo.

Sobre el caso de Uribe, Klug lo calificó como un suceso complicado y de trascendencia para el país: “De la mano de las cadenas de oración que hacemos entre todos, así como de la fuerza positiva y la unión que se está creando en medio de un país con tanto odio político, Miguel Uribe está logrando una unión impresionante. Yo creo que él se da cuenta de eso”.

Así, Klug aseguró que los buenos deseos hacia la recuperación de Miguel Uribe son un hecho “esperanzador para que salga adelante”.

Escuche esta entrevista en La W:

