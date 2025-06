“La protección no es eterna”: UNP retiró el esquema de seguridad a exministro Juan Carlos Pinzón

#POLÍTICA. El director de la UNP (UNPColombia) se refirió al retiro del esquema para el ex ministro Juan Carlos Pinzón (@PinzonBueno).



“La protección no es eterna, porque los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado, no son de por vida. Tengo entendido que… pic.twitter.com/eWY369r3Wx