Denuncian piques o exhibiciones de vehículos en la pista del Aeropuerto la Nubia en Manizales

Hay preocupación entre la ciudadanía y principalmente los vecinos del Aeropuerto La Nubia que sirve a Manizales, porque al parecer en horas de la noche la pista principal de la terminal aérea estaría siendo usada para exhibiciones y eventos diferentes a los aeronáuticos.

Desde Caracol Radio contactamos al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (INFICALDAS), propietario y administrador del Aeropuerto La Nubia, quienes explicaron que estas actividades desarrolladas el pasado 27 de mayo en el aeropuerto, responde a una estrategia para dinamizar los ingresos de recursos para el sostenimiento del lugar, por lo que permitieron que se realizara una exhibición de vehículos del concesionario Vehicaldas en las instalaciones del aeropuerto.

“La actividad se realizó en una zona controlada de carreteo y plataforma, no se hizo en la pista”, así lo explicó en diálogo con Caracol Radio William Jairo Noreña Vásquez, Subgerente comercial de Inficaldas.

Destacó además que “nosotros no utilizamos la pista que se tiene habilitada para el tránsito de los aviones. Eso nunca se ha utilizado, se utiliza para lo que es, que es para el aterrizaje y despegue de los aviones en un horario que está establecido de 6 de la mañana a 6 de la tarde“.

La exhibición buscó ofrecer a clientes seleccionados una experiencia directa con los vehículos, sin afectar las operaciones aéreas habituales, por lo que se realizaron después de las 6 de la tarde, sin embargo, la ciudadanía se quejó por el ruido en horas de la noche, un horario donde normalmente no se presentan esos sonidos a alto nivel.

“En cuanto al ruido excesivo, pues yo creo que eso sí sería de un análisis más profundo, porque si bien es cierto allí funciona un aeropuerto y las condiciones legítimas y legales del aeropuerto, creo que por esquema de ordenamiento territorial, pues está ubicado allí y más ruido que un avión, pues yo creo que no puede causar nada más (...) De todas maneras, aquí se buscó que fuera un horario de 6 de la tarde en adelante, pero pues en un un horario acorde para no molestar a la ciudadanía, pues allí se buscó de que no perjudicara, sabemos que el aeropuerto tiene cercanía, pues está en una distancia considerable para que esto no suceda”, destacó el funcionario.

Estrategias para bajar el déficit financiero del aeropuerto

Destacan que esta es una estrategia clave para la reactivación del Aeropuerto La Nubia contribuyendo a generar ingresos adicionales para fortalecer la sostenibilidad financiera del aeropuerto, diversificar los servicios y atraer actividades complementarias como ferias, exhibiciones, capacitaciones o servicios de movilidad.