“Dejaron panfletos de las disidencias de las Farc”: alcalde de El Patía, Cauca sobre ataque terrorista

Un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía en el corregimiento de El Bordo, cabecera municipal de Patía, Cauca, dejando graves daños materiales y un policía herido por esquirlas, afortunadamente fuera de peligro.

El alcalde del municipio, John Jairo Fuentes, confirmó en entrevista con La W que todas las oficinas de la Alcaldía resultaron afectadas, al igual que varios locales comerciales.

“Además, se registraron hostigamientos con ráfagas de fusil y granadas contra la subestación policial del sector de Patía”, dijo.

Según información preliminar entregada por las autoridades, “en el lugar fueron encontrados panfletos atribuidos al frente Carlos Patiño del bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc”, dijo el mandatario.

Las autoridades mantienen operativos en la zona mientras se restablece la tranquilidad y se evalúan los daños estructurales.