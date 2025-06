Un nuevo viaje del alcalde de Tunja fuera del país: irá a Corea del Sur. ¿A qué?

Tunja

En la sesión del Concejo de Tunja, del sábado 7 de junio, le fue aprobada una nueva salida al alcalde de la ciudad, Mikhail Krasnov, desde el viernes 20 hasta el lunes 29 de junio, tiempo en el que estará en Corea del Sur. Conozca aquí los detalles de este nuevo viaje del mandatario de los tunjanos.

En el permiso radicado, explicó que asistirá a un evento entre el lunes 23 y el viernes 27 de junio en Seúl (Corea del Sur) participando en el Second Site Visit For the Policy Development for Integrated Solutions in the Solid Waste and Water Sectors in Latin America and the Caribbean, un espacio centrado en intercambiar experiencias y tecnologías en la gestión del agua, residuos sólidos y sostenibilidad ambiental.

Según lo informado, su participación busca fortalecer procesos similares en la Administración Municipal. Los gastos del viaje serán asumidos por las entidades organizadoras del evento. La alcaldesa encargada será la directora de Contratación de la Alcaldía de Tunja, Luz Mila Acevedo.

Pues con una votación de 8 a favor de aprobarle la salida y 7 en contra, finalmente se le dio el visto bueno para que viajara. Eso sí, sin que varios concejales advirtieran que sus salidas al exterior, no le están contribuyendo a la capital boyacense. Esto fue lo que dijeron varios de ellos:

Laura Silva: «él sigue pidiendo estos permisos, que igual se lo van a dar, pero no ha servido para nada. Realmente cada una de las descripciones de lo que él va a hacer allá, ya se estaría pudiendo tratar de forma local con decisiones certeras. Entonces que nos diga que ahora sí le interesa el agua, que ahora sí le interesan las basuras, es un poquito hipócrita, entonces que gobierne primero aquí legalmente en esa dirección y que ahí se le da permiso».

Javier Mesa: «el señor alcalde se siente más identificado fuera del país que acá; hace mucho más allá que lo que puede hacer acá. Sin embargo, hacerle un llamado a que, por respeto a los ciudadano, se dedique a gobernar y menos a pasear, porque estoy seguro que en el informe nos van a traer fotos y todo bien, pero eso no va a representar absolutamente nada para la ciudad, más allá de la foto, porque como bien lo menciona la concejal Laura Silva, de los viajes que ha tenido no ha traído absolutamente nada, entonces es muy seguro que le aprueben otro viajecito al alcalde, otra designación de la doctora Luz Mila como alcaldesa encargada. Otros contratos por ahí rondando, pero qué podemos esperar».

Román Quintero: «de las salidas que ha hecho el alcalde, pues realmente no hemos encontrado algo contundente para la ciudad. En algunas oportunidades ha manifestado que han alcanzado algunos logros, pero en el papel o en las redes sociales. Queda a disposición de cada uno de los concejales si se le da o no el permiso, pero yo sí considero que es importante que el alcalde en esta situación coyuntural en la que nos encontramos, en la que yo ya lo he manifestado en varias oportunidades, hay un fallo en contra y el alcalde se encuentra con un pie afuera prácticamente, a puertas de que el Consejo de Estado ratifique una decisión que a todas luces es obvia, de una ilegalidad, que así a muchos no les guste (...) pues la ley es dura, pero es la ley (...) Yo sí considero compañeros que hay que estudiar bien este tema del permiso que se le va a dar al alcalde, pero sobre todo es una linda oportunidad doctor Giovanny, para que usted empiece a demostrar esa oposición».