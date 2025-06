Se hará revisión de la cúpula de la Basílica de Chiquinquirá por desprendimientos durante el sismo

Chiquinquirá

Después del sismo de este domingo 8 de junio, en la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se registraron desprendimientos y fisuras dentro en el templo, mientras que se celebraba la eucaristía de las 8 a.m.

En este sentido, el prior Conventual y rector del Santuario Mariano Nacional, fray Juan Ubaldo López, indicó en Caracol Radio que hubo algunas partes de la cúpula de la basílica que cayeron y parte de la decoración de la misma: «algunos espacios también dentro de la estructura de las columnas, cedieron un poco, pero son fisuras que estamos revisando y con la colaboración de la Alcaldía de Chiquinquirá estaremos revisando con los ingenieros qué otras afectaciones hubo en toda la estructura de la basílica», comentó.

De todos modos, a pesar de este desprendimiento de la cúpula, no hubo ningún herido, ninguna víctima. «Solamente por medidas de seguridad, aislamos ciertos espacios, dentro de esos la cúpula, de tal manera que por allí no se transite. Eso nos permitió también evaluar que no había peligro por el momento y todas las celebraciones eucarísticas se llevaron a cabo sin problema», precisó en Caracol Radio el prior del Santuario.

También se está revisando la estructura en la parte superior donde están los vitrales, sin embargo, será Gestión del Riesgo Municipal quien verifique si hubo problemas en esa decoración y en la estructura de la cúpula: «son ventanas que, antiguamente, se abrían para que entrara la ventilación por el calor, pero eso es parte de la misma estructura. A pesar de esto, no aparecen vidrios caídos», fue el parte de tranquilidad de fray López Salamanca.

Todas las esculturas e imágenes, se mantuvieron en pie y no hubo ninguna que tuviera un movimiento o alguna fisura.