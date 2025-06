Roberto José Guerrero pronostica éxitos para Sebastián Montoya: “Va a ser como Juan Pablo”

Roberto José Guerrero en entrevista con Caracol Radio y AS Colombia

Roberto José Guerrero, el primer piloto colombiano en llegar a la Fórmula 1, dialogó con Caracol Radio y AS Colombia. La leyenda del automovilismo del país se refirió a su carrera deportiva y a la actualidad de Sebastián Montoya, hoy en la F2.

Su trayectoria

¿Cómo fue su llegada al automovilismo?

“Fácil no fue, salí de Colombia con el sueño de llegar a la Fórmula 1. Me mudé a Inglaterra a estudiar y lentamente empecé con la escuela de Jim Russell, no tenía conexión y afortunadamente fue muy bien. Tuve mucha ayuda con un profesor de la escuela que empezó a conectarme de como serían los siguientes pasos para seguir y ahí fluí de la Fórmula Ford a la 3, la 2 y eventualmente un par de años en la F1”.

El apoyo de su familia

“Mi papá, por el que me llegó la fiebre del automovilismo, quería que yo estudiara. Pero logré convencerlo”.

¿Tuvo apoyo de la afición en Colombia?

“La recepción que tuvimos fue increíble, fue muy lindo ver todo el apoyo de toda Colombia”.

¿Cómo fue su paso a Estados Unidos?

“Fue la forma en que dejé la F1, desafortunadamente el equipo se quedó sin patrocinios y el dueño del equipo fue invitado para Indy y sugirió que me llevaran a mí como piloto. Ahí quedamos muchos años corriendo en la Indy”.

Sobre Sebastián Montoya

¿Llegará a la Fórmula 1?

“Creo que si, ahí está y lógicamente que con el apoyo de su papá le va a ser un poquito más fácil y ha demostrado tener el talento también. Con esas dos cosas va a ser igual como Juan Pablo, para mí va a tener un futuro brillante”.