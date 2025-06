Mural de las ‘Las cuchas tiene la razón’ en Armenia, fue borrado parcialmente

Armenia

Polémica se ha generado en la ciudad debido a un hecho que se registró este fin de semana en el sector de la antigua estación del ferrocarril donde estaba el mural ‘Las cuchas tiene la razón’ y que fue borrado parcialmente.

Inicialmente Jessi Ortiz líder social y ambiental de la ciudad denunció el caso ya que pudo evidenciarlo en la mañana del día sábado 7 de junio lo que generó total rechazo e indignación.

“Justamente pasé con mi moto por este lado de la estación del ferrocarril y veo que hay dos personas tapando la pintura de las cuchas tienen razón. Terminó de hacer mi diligencia y me trasladé el nuevo a la zona y pues veo de que siguen las dos personas realizando esta labor de tapar el mural”, manifestó.

Añadió: “Al detenerme al segundo señor y pitarle, lo que hago es derramar la pintura para evitar de que sigan eh pintando o tapando el mural y pues les solicito que quiénes son, si tienen algún permiso de qué entidad vienen, a lo cual el señor de Blanco se pronuncia de que trabaja para la alcaldía un contratista y que tiene la autorización legal y los permisos que corresponden, pero al ver no tenían conos, no se presentó ningún permiso”.

Concejal del Pacto Histórico

Por su parte el concejal del Pacto Histórico de la ciudad, Jonathan Rojo “Se le preguntó a la administración municipal si eran contratistas, si era alguna actividad que estuviera programada o planeada por alguna de las secretarías y secretaría de gobierno me confirmó que no, que no eran contratistas del municipio, que no era bajo la autorización de la alcaldía”.

Sostuvo: “Genera, como le digo, bastantes dudas inquietudes sobre quiénes tienen interés de afectar y de también de generar pues una serie de afrentas contra quienes han defendido y quienes se promueven a través de estos actos simbólicos y culturales un mensaje de reconocimiento también precisamente a fenómenos de violencia que hemos tenido en nuestro país”.

Secretario de Gobierno

Frente a la polémica que se ha generado en la ciudad a raíz del hecho que se dio a conocer este fin de semana, el secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez mencionó que los responsables de la intervención son personas ajenas a la administración municipal.

Informó que debido a la acción policial no lograron borrar totalmente el mural por lo que quedó parcialmente intervenido, sin embargo, destacó que la intención de estas personas tendría que ver con jornadas de pintura y embellecimiento.

El llamado es al respeto por la memoria y el significado que tiene este tipo de murales para las diferentes organizaciones sociales de la ciudad.