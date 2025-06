“Me sorprende que no esté Miguel Borja en la Selección Colombia”: Gastón Pezzuti

Uno de los porteros más recordado en el siglo XXI por la afición de Atlético Nacional es Gastón Pezzuti, quien estuvo con el club durante el periodo de 2009 al 2013. En ese lapso, conquistó una Liga, una Copa y una Superliga.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, Pezzuti analizó el presente de la Selección Colombia, se refirió a las futuras promesas del balompié nacional y opinó sobre el presente de Atlético Nacional.

Gastón Pezzuti habló de las promesas de la Selección Colombia

¿Cómo ve a Colombia previo al duelo con Argentina?

“Qué esté James, Juanfer, y los buenos jugadores dentro de la cancha siempre va a ser un condicionante, pero tampoco deben ser exclusivos. Me parece que como lo fue Messi en una gran selección durante mucho tiempo, donde siempre fue la primera opción y así es más fácil de referenciar. Lo que no tiene que hacer James es exclusividad de juego porque quizás hay jugadores mejor posicionados y no utilizar a James para llegar a ellos. Esa información tiene que bajar desde el entrenador, pero las decisiones finales serán de sus compañeros. Tenerlo puede ser bueno, aunque a veces se use como recurso principal, que está mal, y cuando no lo tienes es más difícil", explicó Pezzuti.

“Para los rivales es mucho más fácil saber que no habrá una jugada clara si el balón no pasa por ellos” finalizó.

¿Cuál es el jugador joven que más le gusta de Colombia?

“Jhon Jáder me parece muy interesante, me parece que todavía le falta manejar la personalidad, y hay cosas que con los malos resultados te juegan en contra. Marino me parece una gran aparición en el futbol colombiano, pero no hay que apresurarse, hay que darle los tiempos y momentos necesarios, porque me parece que todavía no ha llegado a su techo. Quizás lee mal las jugadas, y hace lo que no pide la jugada. A veces hace una de más, y otras una menos" manifestó Pezzuti.

“Pero no veo alguno que se asemeje al nivel de Marino, pese a las falencias que me parece que tiene. Hablar de Campaz me parece que es alguien que ya está aprobado en el fútbol internacional y en la selección. Entonces no veo a alguien que marque una gran diferencia a nivel internacional y a nivel selección", explicó acerca de las promesas en el fútbol colombiano" aseguró.

¿Le sorprende la ausencia de Miguel Borja en Selección Colombia?

“Sí, me sorprende. Pero hay que ser realista, y en River no tuvo una gran temporada, cuando fue titular lo hizo por la lesión de otros compañeros. También algunas veces criticado, pero no creo que hoy Borja esté al mismo nivel, que cuando fue llamado pensando que podía ser una solución", declaró el argentino.

“Pero no tanto por el jugador, sino por la modalidad de juego que tiene la Selección Colombia, que aporta mucho a los llegadores que a un ‘9′ específico de área, como lo puede ser Miguel, que se compromete menos con el juego, con sacar a un central de su zona de confort. Cuando Colombia encuentre otro funcionamiento que necesite un hombre dentro del área, es una buena alternativa, pero no creo que Borja tenga hoy el nivel de selección, ni que esta selección lo necesite“, agregó.

¿Kevin, Vargas u Ospina?

“David ha perdido el lugar detrás de Camilo. Kevin ha demostrado que puede ser el arquero de la selección, aunque desconozco el estado físico de Camilo. Si Camilo Vargas hoy está al 100% en su estado físico, debe ser el portero titular de la selección; con el cariño y respeto que le tengo a David, que ha demostrado ser un gran arquero", fue la respuesta de Pezzuti acerca del posible arquero de Colombia ante Argentina.

Opinión de Nacional de hoy

“Me gusta la propuesta ofensiva, no me gusta el desequilibrio que muestras dentro de la cancha. Escuchaba los partidos que ha ganado Nacional sin Cardona este semestre, que es cero, y eso refleja la pausa que te brinda. Esto le da más movilidad al balón, y ayuda para que la defensa esté ordenada", explicó Gastón.

“Cuando Cardona no estuvo en cancha, el equipo sufrió mucho las transiciones ataque-defensa. No me gustó la imagen de la última jugada contra Santa Fe. No sé quién tomó la decisión de que Castillo subiera, pero sea quien sea el que la haya tomado, yo hubiera preferido quedarme con el punto y no con las manos vacías. Pero más allá del punto, la imagen que quedó no es buena" finalizó el portero con pasado en Atlético Nacional.