Óscar Ibáñez, técnico de Perú, elogió a la Selección Colombia, luego del empate por Eliminatorias

Las selecciones Colombia y Perú se enfrentaron por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El juego en el Estadio Metropolitano de Barranquilla finalizó con un empate sin goles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Tras el juego, en rueda de prensa, el técnico del combinado peruano, reconoció el trabajo y actitud de sus jugadores, además, también elogió a Colombia, señalando que son un equipo “tremendo”. Finalmente, se refirió al trabajo defensivo que tuvieron sus dirigidos durante el juego.

Estadísticas del partido entre Colombia y Perú

¿Cuál será el mensaje para los jugadores pensando en el partido ante Ecuador?

“Sabíamos que teníamos que sumar, el partido de hoy fue muy parecido al de Venezuela, sufrimos un poco más. Necesitábamos ganar hoy y necesitamos ganar el martes, estamos muy tranquilos”.

Sobre el trabajo de Néstor Lorenzo

“Colombia intentó siempre, hizo los cambios que la verdad que fueron revulsivos, por las bandas, con Ríos, por el medio. Yo creo que Perú se cerró bien y defendimos bien, la idea era defender a partir de 3/4. La verdad que son una tremenda Selección”.

¿No cree qué le faltó ambición para ir a buscar un gol?

“No, Colombia no nos dejó, nos empezaron a mover el balón, de lado a lado y nos empezó a llevar con pelotazos. La verdad quisimos atacar más, pero no pudimos y al no poder nos quedamos con lo otro, defender bien y el bloque corto, también tuvimos la más clara del partido. Vamos a pelear hasta el final”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Perú?

Los dirigidos por Óscar Ibáñez recibirán el próximo martes 10 de junio a Ecuador en el Estadio Nacional del Perú, la pelota rodará a las 8:30 de la noche, hora de Colombia. El conjunto Bicolor tiene la obligación de ganar si quiere soñar con decir presente en la Copa del Mundo 2026.