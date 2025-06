Los reparos de la gobernadora del Tolima a la convocatoria de la consulta popular por decreto

Tolima

En medio de la controversia jurídica y política sobre la convocatoria a una consulta popular para abordar aspectos que reforman la legislación laboral en Colombia, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, mostró su desacuerdo de avanzar en ese proceso vía decreto.

Para la mandataria seccional de materializarse esa iniciativa sería un desafío a la institucionalidad.

“Quiero decir que la intención de convocar a la consulta popular por decreto que ha manifestado el señor presidente de la República es un atentado contra el Estado Social de Derecho; Estado Social de Derecho que está consagrado en la Constitución y que se fundamenta en la independencia de poderes, que se fundamenta en el respeto por la institucionalidad y en la democracia; que yace, precisamente, en la legalidad y en la jurisdicción popular, es decir, en esos mismos límites que marca la constitución política sobre la participación popular”, afirmó la mandataria.

¿Dictadura en Colombia?

Matiz se mostró en desacuerdo con esta figura, que transgrede la propia Constitución Colombiana: “Y esto a lo único que nos llevaría el tener que convocar la Consulta Popular por decreto es abrirle la puerta de la primera dictadura del siglo XXI en Colombia, que irónicamente sea en nombre del pueblo que ya no los apoya masivamente a ellos en el gobierno nacional. Entonces, aquí es muy claro que este atentado que se pretende hacer al Estado Social de Derecho no lo compartimos, no estamos de acuerdo y pues hacemos más bien un llamado y especialmente en esta época que estemos unidos pensando en la solución de las necesidades que tiene la gente en los territorios que son bastantes”.

Llamado a la Unidad

Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, retomó algunas frases que pronunció durante el lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano en Bogotá donde señaló que este evento cultural era la oportunidad de volver a la unidad en medio de los días difíciles que vive el país.

“Hacíamos ese llamado, que lo único que nos una en estos tiempos difíciles y en estos tiempos convulsionados que vive el país, de escándalos de corrupción, de disputas políticas que no tienen sentido, de la desorganización institucional que hay en el nivel central, sea pensar en el desarrollo y en el progreso de las regiones, pero también que nos una la cultura y toda esta fiesta folclórica que se vive en nuestro territorio”, expresó.

Luego, recordó las razones que tuvieron los organizadores del primer Festival Folclórico hace más de 50 años. “Irónicamente, cuando don Adriano Tribín creó el Festival Folclórico Colombiano, en 1959, lo hizo precisamente como para pasar esa época de violencia que venía viviendo el país, que venía viviendo el departamento entre la guerra que se dio la violencia 1.0; que se vivió entre los liberales y los conservadores. Yo creo que en nuestro país no queremos entrar a una segunda era de violencia 2.0 como la que se pretende plantear por algunos”.